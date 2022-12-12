التصالح على تعديات أراضي الآثار والنيل تثير الجدل بين النواب والحكومة

اثارت المادة الرابعة من مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء والخاصة بتعديات اراضي الاثار ونهر النيل حالة من الجدل بين النواب والحكومة خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الاثنين بسبب تعارضها مع الدستور.

و تنص المادة الرابعة من مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء على ” يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

و قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية ارجاء المادة لاجتماع لاحق للبت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

من جانبه ، أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن التعدي الاراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار و حماية نهر النيل مخالف للدستور



و قال السجيني ” طلبات التصالح في مخالفات التعدي على اراضي الري و الاثار وصلت لما يقرب من 399 الف طلب و هذا يعكس كم المخالفات و الحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي ،مستطردا ” يجب ان يكون هناك معايير و ضوابط “

و علق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية ” نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الازالة ، مضيفا ” و حالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي



و قال المهندس عاصم الجزار ” حماية نهر النيل لها مفهوم واسع و القانون وضع ضوابط و معايير .

و اضاف أن التعدى على نهر النيل لايشترط التعدى على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع .

كما اقترح النائب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة،وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراصى الخاضعة لحماية نهر النيل.