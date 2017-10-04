التشييد والاستثمار العقارى رهان الدولة لرفع معدلات النمو

❐ مدبولى: ننتهج سياسات خاصة لترفيق أكبر قدر من الأراضى.. ومدن الصعيد مليئة بالفرص ❐ سحر نصر: «الاستثمار» هدفها إزالة العقبات وتحسين الإطار التشريعى ❏ اللواء محفوظ مرزوق : قطاع التشييد وفر أكثر من3 ملايين فرصة عمل ❐ درويش حسنين : لابد من إعلاء ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقي

❐ مدبولى: ننتهج سياسات خاصة لترفيق أكبر قدر من الأراضى.. ومدن الصعيد مليئة بالفرص

❐ سحر نصر: «الاستثمار» هدفها إزالة العقبات وتحسين الإطار التشريعى

❏ اللواء محفوظ مرزوق : قطاع التشييد وفر أكثر من3 ملايين فرصة عمل

❐ درويش حسنين : لابد من إعلاء ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مخططات التنمية العمرانية

❐ حسين صبور : تحكم الدولة فى سياسات التصرف فى الأراضى أسهم فى رفع الأسعار ويجب إحياء المطور العام

❐ علاء فكرى: تنفيذ مشروعات الشراكة إنجاز للدولة وسعيها الدائم نحو تأمين مصالحها يبطئ تفعيل الاتفاقات

❐ أشرف دويدار: محافظات قبلى كنز عقارى والقاهرة الكبرى تشبعت بالمشروعات

❐ أسامة شلبى: أدعو إلى تفعيل الشراكة فى تنفيذ مشروعات عمرانية بالصعيد

❐ هانى على: البيروقراطية

تعطل الشركات عن تنفيذ خططها الاستثمارية

❏ طارق شكرى : مطلوب تأهيل الجهاز الإدارى للحد من البيروقراطية

❏ بشير مصطفى : التحديات الأخيرة تتطلب إعادة النظر فى النسبة البنائية

❏ رئيس اتحاد المستثمرين العرب: لابد من دفع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخدمية مثل المدارس والمستشفيات

بدور إبراهيم ـ رضوى عبد الرازق

تراهن الحكومة على قطاع التشييد والاستثمار العقارى، لرفع معدلات النمو ، والحد من البطالة، وفى هذا الإطار يأتى سعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى ترفيق أكبر قدر من الأراضى وتجهيزها للطرح على شركات القطاع الخاص، والمواطنين فى مختلف المدن والمناطق بأنحاء الجمهورية، بغرض تلبية الطلب المتزايد على الأراضى، واستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية والتى وصلت إلى 95 مليون نسمة تقريبا.

واتساقا مع هذه الفلسفة، تم مؤخرا طرح 12 ألف فدان أراضى استثمارية على القطاع الخاص بمختلف الآليات، والمساحات لإتاحة أكبر قدر من الفرص للشركات العاملة بالسوق للدخول، والحصول على أراض جديدة، والإسراع بمعدلات التنمية ليتواكب ذلك مع ماتقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات كبرى.

جاء ذلك فى مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى الذى عقد أمس الأول الإثنين برعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وحضره وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تولى اهتماماً شديداً لقطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقارى، وتحرص على أن يكون القطاع الخاص شريكاً لها فى أعمال التنمية، مشيرا إلى أن وزارته ننتهج سياسات ترمى إلى ترفيق أكبر قدر من الأراضى، وتهتم بمدن الصعيد المليئة بالفرص.

وأضاف أن وزارته لمست خلال الطرح الأخير استمرار تركيز المستثمرين على التقديم فى الأراضى بالقاهرة الكبرى فقط، ودعاهم إلى المغامرة والاستثمار فى مدن الصعيد والوجه البحرى التى تتسم بقوى شرائية حقيقية، والحاجة إلى المشروعات السكنية، فعلى سبيل المثال وصل متر المبانى فى محافظة المنيا إلى 70 ألف جنيه، ومع ذلك توجد عمليات شرائية وتنافس للحصول على وحدات.

وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص للدولة فى تنمية المناطق خارج القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنه يوجد حاليا 12 مدينة جديدة تُخطط وتنفذ على الأرض فى كل مصر، لاستيعاب الزيادة السكانية، ومنع النمو العشوائى، ولذا يجب على القطاع الخاص الوطنى، أن يدخل مع الدولة، ويشارك فى تنمية هذه المجتمعات، كما نحتاج أيضاً إلى أن يقدم القطاع الخاص مشروعات عقارية للمستوى المتوسط، خاصة وأن الوزارة حريصة على تقديم الأراضى بتسهيلات للمستثمرين.

وشدد الوزير على ضرورة النظر إلى فكرة تصدير العقار، بحيث يأتى العميل غير المصرى، ويحصل على وحدة بالعملة الصعبةً.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قطاع الاستثمار العقارى من القطاعات التى لها أهمية كبرى ودور فعال فى الاقتصاد المصرى، ويستطيع القيام بدور قاطرة التنمية التى تدعم نمو العديد من الصناعات التى تمثل عصب السوق المصرية، كما يسهم فى توفير فرص عمل لعدد كبير من العمالة المصرية، والتى تصل إلى أكثر من 8 ملايين عامل، ويُعد التطوير العقارى من أهم محاور النشاط الاقتصادى فى مصر، ويمثل لدى الكثيرين وسيلة مهمة للادخار ويعتبر مخزونا للثروة، ويرتبط النشاط بالخدمات والأدوات المالية، مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى، وقيد الشركات العقارية فى البورصة، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى.

وأشارت إلى أن «الاستثمار» هدفها إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين فى القطاع، وتحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار، موضحة أنه لأول مرة ستصدر البطاقة الضريبية من «الاستثمار» بالتعاون مع وزارة المالية، كما أن الخريطة الاستثمارية التى ستصدرها الوزارة، بالتنسيق مع باقى الوزارات ومختلف الجهات، ستتاح فيها جميع الأراضى بالتفصيل.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق صناديق الاستثمار العقارى، وهى متاحة للأفراد والمؤسسات، وعملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بها وإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقارى فى مصر أسوة بالدول الأخرى ، وبات قطاع التمويل العقارى يستحوذ على اهتمام المستثمرين، فارتفع عدد العقود بنسبة %77 خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه، كتمويل ممنوح من الشركات، مقارنة بنحو 540 مليونا خلال الفترة المقابلة من عام 2016، وبلغت عمليات إعادة التمويل العقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.

ومن جانبه، قال اللواء بحرى محفوظ مرزوق، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن قطاع البناء والتشييد استطاع فى السنوات الماضية، تحقيق إلى نسبة من النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى دوره فى تنشيط حوالى 100 صناعة.

وأضاف أن الهيئة أخذت على عاتقها، توفير فرص استثمارية لصناعات مستلزمات مواد البناء، والتشييد وتسهيل مهام نقل مستلزمات المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للاهتمام بقطاع التشييد والاستثمار العقارى.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية بالهيئة تشمل 6 موانئ منها 3 على البحر الأحمر و3 على البحر المتوسط، وظهير مباشر للموانئ تشمل مناطق صالحة للاستثمارات الصناعية واللوجيتسية وغيرها من الصناعات، مشيرا إلى أن توافر الموانئ سيسمح فى تنشيط صناعات مواد البناء منها الحديد والأسمنت، ويتم تخفيض تكلفة نقل طن بنسبة من 26 – 30 % بالإضافة إلى تقليل تكلفة التخزين، بنسبة من 14 – 15 %.

وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الفترة الحالية تتطلب إعلاء ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة من الدولة، مشيرا إلى أن تلك الآلية تعد إحدى أهم الآليات لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة، حسبما أشارت الدراسة الأخيرة التى أعدها البنك الدولى، لافتا إلى أن الشراكة تتسم بميزة نسبية، وهى خلق كيانات قوية قادرة على تنفيذ المشروعات بأسرع وقت وأعلى جودة مع تشغيل المزيد من الأيدى العاملة.

وأضاف أن آلية الشراكة تتيح توجيه كامل السيولة المالية المتاحة للمطور فى عمليات التنفيذ والتنمية والحد من الأعباء التمويلية الناتجة عن الحصول على الأراضى بالآليات التقليدية، كما أن الشراكة بين الجهتين تسهم فى خروج مشروعات مميزة تمثل إضافة إلى القطاع.

وشدد على أهمية إبرام عقود شراكة عادلة تضمن حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يسهم فى تحقيق المستهدف من التجربة.

و قال إن الشركة السعودية المصرية للتعمير، تعد نموذجا للشراكة الناجحة بين الحكومتين السعودية والمصرية، لافتا إلى أنه قد تم تأسيسها فى 1975 برأسمال 50 مليون دولار آنذاك سدد بالمناصفة بين الحكومتين، ومنذ 3 سنوات تم رفع رأسمال الشركة، وسددت الحكومة السعودية حصتها فى زيادة رأس المال نقدا بقيمة 121.5 مليون دولار، فيما سددتها الحكومة المصرية بصورة عينية بنفس قيمة الحصة النقدية فى صورة 3 قطع أراض فى أسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على انتقاء قطع الأراضى فى مناطق متفرقة بالجمهورية، تأكيدا على رغبتها التنموية ورفع القيمة المضافة فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفت إلى أن الأراضى الجديدة تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة تلائم مختلف احتياجات المواطنين، وتسهم فى تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة، بحيث يتم تنفيذ مشروعات سكن متوسط فى أسيوط الجديدة، وفوق متوسط فى القاهرة الجديدة، وسياحى فى دمياط الجديدة.

وأشار إلى ضرورة توجه رءوس الأموال للاستثمار بمحافظات ومدن الصعيد والوجه البحرى، والخروج من إطار تنفيذ مشروعات بالمدن التابعة للقاهرة والجيزة، كاشفا أن الشركة نفذت مشروعين فى محافظة أسيوط، وحققت أعلى معدلات ربحية نتيجة للطلب الحقيقى، والتزام العملاء بالمحافظة مما حفز الشركة على تكرار التجربة وتنفيذ مشروع جديد فى أسيوط الجديدة.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يشتمل على العديد من البنود الجيدة والمحفزة للاستثمارات، ولكن يظل التحدى هو مدى تطبيق الأجهزة الحكومية للبنود بالصورة المطلوبة لتحقيق المستهدف.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن الدولة تظل المتحكم الرئيسى فى بيع وترفيق الأراضى، بما يسهم فى الارتفاعات السعرية المتزايدة، مشيرا إلى أن العقود الماضية توافر بها شركات منها مصر الجديدة والمعادى، والتى قامت بدور المطور العقارى العام بتوفير أراض مرفقة للمستثمرين والأفراد، بما يساهم فى دفع التنافسية وتوفير احتياجات السوق.

وأوضح أنه مع الزيادة السكانية الحالية، والتى تتطلب تنفيذ المزيد من المشروعات السكنية، فإننا نحتاج إلى إعادة إحياء نموذج المطور العقارى العام، والذى سيسهم فى الحد من ارتفاعات أسعار الأراضى.

ولفت إلى أن تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت بنسبة تصل إلى %42 عقب التعويم مباشرة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يعد العقار المصرى الأرخص بين العديد من الدول، ويظل التحدى الحقيقى هو انخفاض مستوى دخول المواطنين.

وأكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تفعيل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان بمثابة « الحلم » للعاملين بالقطاع العقارى فى السنوات الماضية، وقد تم تنفيذه على أرض الواقع مؤخرا، من خلال توقيع عقود عدة مشروعات كبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية، وعدد من شركات التطوير العقارى، مما يعد إنجازاً للدولة فى المرحلة الأخيرة.

ولفت إلى أن آلية الشراكة تسهم فى تعظيم الناتج القومى، وزيادة حجم المشروعات العقارية المنفذة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق ناتج قومى خلال العام المالى الماضى 3.4 تريليون جنيه، ومن المستهدف زيادته خلال العام المالى الجارى ليصبح 3.55 تريليون، بما يعكس تجاوز العديد من الأزمات والتحديات الكبرى التى شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة فى عدد المشروعات المنفذة من الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم فى تلبية احتياجات مختلف الشرائح من محدودى ومتوسطى الدخل مع الإسكان الفاخر.

و أوضح أن شعبة الاستثمار العقارى، طرحت مبادرة للشراكة مع «الإسكان» لتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط، بما يسهم فى تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين متوسطى ومحدودى الدخل، وإزالة بعض الأعباء عن كاهل الدولة المتمثلة فى إنتاج وحدات لتلك الشرائح، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط لتفعيل المبادرة، ويظل سعيها الدائم نحو تأمين مصالحها كأولوية مؤثرا على تفعيل الاتفاقات.

وأوضح المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن آلية الشراكة تسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، مشيرا إلى أهمية تأهيل وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، لإنجاح تلك الآلية وتحقيق المستهدف منها.

وأشار إلى أن الغرفة رصدت العديد من الشكاوى من المطورين، ويصل عددها إلى 10 شكاوى، أغلبها يتعلق بتأخر الإجراءات نتيجة البيروقراطية، لافتا إلى أن رخص التشغيل على سبيل المثال، تستغرق فترة تصل إلى عام لإصدارها للمطور.

وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب العديد من الدول فى مجال تسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، لافتا إلى أن الغرفة بالتنسيق مع وزير الإسكان تمكنت من وضع آلية للإسراع باستخراج تراخيص البناء، وتم الاتفاق على إسناد تلك المهمة إلى المكاتب الاستشارية، وتم تطبيقها كمرحلة أولى فى 7 مدن جديدة .

وأكد أسامة شلبى، رئيس مجلس إدارة «كاتلست» أن آلية الشراكة مطبقة فى العديد من الدول التى استطاعت تحقيق طفرات اقتصادية فى السنوات الماضية، ومنها أمريكا وكندا واليابان وبعض دول الشرق الأوسط (الامارات)، مشيرا إلى أهمية تطوير الأداء والتشريعات، لتتناسب مع التوجهات الاستثمارية.

ولفت إلى أهمية عقد شراكات مباشرة بين المجتمعات العمرانية، والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية فى الصعيد والمدن التى تتطلب تنمية حقيقة، خاصة فى ظل عدم قدرة القطاع الخاص منفردا خوض تلك التجربة والتى تتسم بالمخاطرة ، مشددا على أهمية الحوار الدائم لإزالة جميع المعوقات.

وقال د. مهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقارى، إن الحكومة والقطاع الخاص يعملان جاهدين لتحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يخص القطاع العقارى والمشروعات السكنية، لذلك يتوجب الالتفات إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى صعيد مصر، خاصةً أن العديد من المبادرات قد أطلقت مؤخراً ولكن لم تأت بالنتائج المرجوة، مضيفاً أن محافظات الصعيد تعد كنزاً عقارياً وتحتاج إلى تكاتف ومساهمة جميع القطاعات، والهيئات الحكومية والخاصة لدعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والعمرانية الشاملة.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية فى الصعيد، خاصةً بالقطاع العقارى تتمتع بأفضلية أعلى من القاهرة بكثير، لأن القاهرة قد تشبعت بالمجتمعات العمرانية، ويوجد بها الكثير من المشروعات، كما أنها تخاطب شريحة واحدة يتنافس عليها المطورون العقاريون، لافتا إلى أهمية توافر أراض كثيرة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن القطاع الحكومى له دوره البناء فى الإسكان الاجتماعى والاقتصادى فى محافظات الصعيد، لذلك يأتى دوره فى الإسكان الفاخر ليحقق التكامل العمرانى لجميع الشرائح المجتمعية.

ولفت إلى أن القطاع شهد العديد من التغيرات والتحديات خلال الفترة الأخيرة، إثر ارتفاع أسعار الأراضى وتحرير سعر الصرف، الذى أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتكلفة الإنشائية للمشروعات، لذلك تبحث الشركات عن حلول مبتكرة تساهم فى تقليل نسبة الزيادة منها استغلال المساحات.

وقال بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة «فرست جروب»، إن تحديات ارتفاع أسعار الخامات والأراضى والفائدة البنكية أسهمت فى تصعيب مهمة الشركات العقارية فى توفير وحدات سكنية بأسعار تلائم فئتى متوسطى وفوق متوسطى الدخل.

وأضاف أن الفترة الحالية ومع تلك التحديات تتطلب إعادة النظر فى النسبة البنائية المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة والمحددة بـ 120 فردا فقط للفدان، وذلك للحد من الارتفاعات السعرية واستغلال أكبر قدر من مساحة الأراضى وبناء المزيد من الوحدات.

وأكد أن الشركة رغم التحديات تعتزم توسيع محفظة مشروعاتها العقارية، وستنفذ مشروعات فى العين السخنة بجبل الجلالة والساحل الشمالى ومدينتى الشيخ زايد وأكتوبر، كما تتنوع مشروعاتها بين السكنى والخدمى والتجارى والإدارى والسياحى.

و قال هانى على، رئيس مجلس إدارة «لايف بارك»، إن البيروقراطية أهم التحديات التى تواجه القطاع الخاص، وتحد من التوسع فى تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركات، مشيرا إلى أن الشركة تحملت 300 مليون جنيه، تكلفة تقنين المتر بمشروعها بمدينة الشيخ زايد، وتحويله من زراعى إلى عمرانى متكامل، وسددت 8.5 مليون جنيه تكلفة توصيل المرافق.

ولفت إلى أن المطور يتحمل العديد من التكاليف، ويصطدم بالبيروقراطية التى تعطل تنفيذ المخططات الاستثمارية.

ويرى محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بالتخصص الإنتاجى، وإعادة رسم خريطة مصر من الناحية الصناعية والعمرانية، واستغلال الميزة النسبية لكل محافظة، بما يسهم فى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ودفع التنمية.

وطالب بتوفير حوافز للاستثمار فى تنفيذ المشروعات الخدمية، مثل المدارس والمستشفيات، لتلبية الطلب عليها، مشيرا إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات السبع الماضية، بناء 25 % من إجمالى الوحدات السكنية التى تم تنفيذها فى تاريخ العمران، وهو ما يعكس النهضة العمرانية الحالية.