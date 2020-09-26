التشيك تستأنف رحلاتها السياحية إلى مصر أول أكتوبر

أطلع السفير جان فوليك سفير التشيك بالقاهرة ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اعتزام دولته استئناف رحلاتها السياحية الي مصر بدءا من 1 أكتوبر.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية لوزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدني، والبيئة، والدولة للإعلام، و٣٠ سفيراً من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وأوضح السفير التشيكي أن هذا القرار يعد ثمرة زيارة وزير السياحة والآثار المصري للعاصمة التشيكية براج نهاية اغسطس الماضي ومباحثاته مع رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين بالحكومة لتعزيز سبل التعاون ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران من العاصمة التشيكية براج إلى مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، حيث تم البدء في وضع حجوزات هذه الرحلات السياحية على مواقع الحجز الإلكترونية المختلفة.

ومن جانبه، ثمن العناني على الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية المصرية فى هذا الملف وخاصة تلك التي قام بها السفير سعيد هندام سفير مصر ببراج، وأكد للسفير ولكل السفراء اتخاذ مصر لافضل الاجراءات الاحترازية بالمحافظات السياحية للحفاظ على صحة زائريها من كل دول العالم.