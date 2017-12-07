التشيك تدرس نقل سفارتها للقدس

عادل عبد الجوادأعلن رئيس جمهورية التشيك "ميلوش زيمان" عن نيته نقل سفارة بلاده إلي القدس بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أمس نقل السفارة الأمريكية للقدس.وقال "زيمان" في تصريحات له: "ربما سنسير على خطى الولايات المتحدة وننقل السفارة الى القدس". وعلق علي قرار ترامب بالإعتراف بالقدس عا

عادل عبد الجواد

أعلن رئيس جمهورية التشيك “ميلوش زيمان” عن نيته نقل سفارة بلاده إلي القدس بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أمس نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وقال “زيمان” في تصريحات له: “ربما سنسير على خطى الولايات المتحدة وننقل السفارة الى القدس”.

وعلق علي قرار ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والقرار بنقل السفارة الأميركية إلى إسرائيل قائلا “أنا سعيد جدا عندما قمت بزيارة اسرائيل قبل أربع سنوات، ربما سنتبع الولايات المتحدة عاجلا ام آجلا”.

وأضاف الرئيس التشيكي زاعما ان لكل بلد الحق في تقرير المدينة التي ستكون عاصمة.