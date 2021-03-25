التشكيل المتوقع.. مصطفى محمد وصلاح يقودان هجوم «الفراعنة» أمام كينيا

استقرّ الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة كينيا، مساء اليوم، في إطار منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ويحلّ منتخبنا الوطني ضيفًا على نظيره الكيني، على ملعب تيايو ناشيونال، مساء اليوم في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الخامسة للمجموعة السابعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

ويظهر أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، بدلًا من أيمن أشرف المُصاب، في الوقت الذي تم الاستقرار على قيادة مصطفى محمد لقيادة هجوم الفراعنة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمود حمدي الونش- أحمد حجازي- أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح- مصطفى محمد- محمود حسن تريزيجيه.