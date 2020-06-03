التشكيل الجديد لمجلس «مصر الجديدة للإسكان» يبدأ وضع ملامح خطة التطوير

يعكف التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على وضع استراتيجية متكاملة للتطوير، وذلك بعد إضافة 3 أعضاء جدد من الكوادر ذات الخبرة فى أعمال التطوير العقارى.

ويتمثل التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة مصر الجديدة فى د. خالد العادلى، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، وتامر ناصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، وإسماعيل محمود العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية، وسهر الدماطى، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد الأهوانى، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.

خالد العادلى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى

تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى

إسماعيل محمود العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية

وقالت سهر الدماطى، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، إن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لا يزال يعمل على وضع الاستراتيجية الجديدة ليعتمدها أولا، قبل عرضها على الشركة القابضة للتشييد – الكيان الأم- خلال الفترة المقبلة، متابعة أنه سيتم التعويل على الخبرات المتراكمة للأعضاء الجدد فى مجال التطوير العقارى.

وأوضحت أن أحد أهداف خطة التطوير يتمثل فى تحويل شركة مصر الجديدة إلى واحدة من أكبر 5 شركات فى القطاع العقارى بالسوق المحلية وسترتكز الاستراتيجية على 3 محاور رئيسية تتمثل فى التطوير الذاتى ومشروعات المشاركة وبيع الأراضى.

بيع 67 فدانا من أصل 290 مستهدفة

وأضافت أن خطة بيع 4 إلى %5 من أراضى الشركة لاتزال قائمة، وتم اعتمادها من الشركة القابضة سابقا، وذكرت أن إجمالى ما تم بيعه حتى الآن هو 67 فدانا من أصل 290 مستهدف بيعها علما بأن إجمالى أراضى الشركة يصل إلى نحو 7000 فدان.

وأوضحت أن خطة بيع تلك النسبة البسيطة من الأراضى جاءت بهدف خدمة تنفيذ باقى خطة التطوير عبر السيولة التى ستتوافر من خلال عملية البيع.

وتشير السيرة الذاتية للدكتور خالد العادلى أنه أستاذ للتصميم العمرانى ورئيس مكتب التعاون الدولى بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، ومحافظ الجيزة الأسبق، ونائب رئيس مركز سبكترا للتميز بالاتحاد الأوروبى، وشريك مؤسس لمكتب «EAG Consulting».

ويتمتع «العادلى» بخبرة دولية واسعة، وتولى منصب الرئيس الشرفى لمركز التميز العمرانى بالصين الشعبية، ونائب رئيس الهيئة الدولية لمخططى المدن والأقاليم (ISOCARP) بهولندا، ووكيل كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة ورئيس قسم التصميم العمرانى بها، وخبير لجنة تطوير التعليم العالى للتخطيط بجامعة ETH بزيورخ.

ويعد «العادلى» أستاذًا زائرًا بجامعة جورجيا ستيت بأتلانتا، واستشاريا لمشاريع التنمية السياحية بجامعة تكساس إيه آند إم، وخبيرا محليا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وعضو اللجنة القومية العليا للتنسيق الحضارى، وذلك بالإضافة لعضوية مجلس إدارة عدد من المؤسسات المحلية والدولية.

أما المهندس تامر ناصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، فيمتلك خبرة أكثر من 29 عاما فى مجال إدارة المشروعات بأنواعها المختلفة.

ومنذ عام 2008 شغل منصب مديرا للجودة ثم مدير مشروعات بشركة إعمار مصر، ثم التحق بشركة إمكان مصر كمدير للمشروعات.

وعمل «ناصر» فى العديد من الشركات الوطنية والأجنبية ومنها المقاولون العرب والشركه الفرنسية لمترو الأنفاق و شلمبرجير للخدمات البترولية والخرافى للمقاولات، وحصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال والعديد من الشهادات والاعتمادات فى مجالات الجودة والإدارة.

وتولى المهندس إسماعيل محمود منصب العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ، وهو يمتلك خبرة بالعمل لأكثر من 35 سنة فى إدارة المشروعات الكبرى، وذلك من خلال إدارة وتنفيذ مجموعة من المشروعات السكنية والصناعية المتكاملة، سواء فى مجال الإسكان الفاخر أو مشاريع البنية التحتية الخاصة من خلال العمل مع مجموعة من كبرى الشركات المصرية والعالمية.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، تضاعف أرباحها 8 مرات، فحققت أرباحاً بلغت 379.59 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، مقابل 39.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وخلال تلك الفترة ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 468.59 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى زيادة المبيعات من الأراضى بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون مصر الجديدة.

كتبت- إيمان القاضى ومصطفى طلعت: