التشغيل التجريبى لأكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم أبريل المقبل

توقع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، الانتهاء من تركيب الماكينات المتطورة فى عدد من مصانع الغزل والنسيج، على رأسها مصنع المحلة «1» والذى يعد أكبر مصنع غزل فى العالم، وبدء التشغيل التجريبى له فى أبريل المقبل، بعد تركيب الماكينات الجارى توريدها من كبرى الشركات العالمية.

وأضاف «توفيق» – فى تصريح لـ«المال»- أنه من المخطط بدء تسليم المصانع بشكل متتالٍ بدءا من أبريل المقبل حتى مايو 2022، مؤكدا الانتهاء من تشغيل كافة المصانع الجديدة بالمعدات المتطورة قبل نهاية 2022 وفق معدلات التنفيذ الحالية.

وأوضح أن مصنع غزل (1) يقع على 62 ألف متر بتكلفة تعاقدية تصل إلى 780 مليون جنيه، فيما يتم تطوير وإنشاء مصنع غزل (4) على مساحة 24.6 ألف متر بتكلفة 251 مليون جنيه.

وأكد أن المصانع الأخرى سيبدأ التشغيل التجريبى لها تباعا بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات والماكينات الحديثة، ومنها مصنع غزل (6) الذى تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمصانع الغزل هى 188 ألف طن سنويًا، صعودًا من 37 ألف طن حاليًا، وفى مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا، صعودًا من 50 مليونا الطاقة الإنتاجية الحالية.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تتبنى خطة طموح لإحياء شركات الغزل والنسيج بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليار جنيه، منها دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 8 شركات وإنشاء مصانع جديدة بمعدات متطورة تصل إلى نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالى 7 مليارات جنيه.