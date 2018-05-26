التشخيص اﻷولي ﻹصابة صلاح.. جزع في أربطة الكتف

على المصريأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، أن التشخيص الأولى لإصابة محمد صلاح مع فريقه ليفربول السبت، جزع في أربطة الكتفوقال أبو العلا في تصريحات السبت إنه ‏خلال المتابعة الهاتفية التي تجريها بعثة المنتخب الوطني في إيطاليا للاطمئنان على حالة محمد صلاح أفاد المسئولون بليفر

على المصري

أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، أن التشخيص الأولى لإصابة محمد صلاح مع فريقه ليفربول السبت، جزع في أربطة الكتف

وقال أبو العلا في تصريحات السبت إنه ‏خلال المتابعة الهاتفية التي تجريها بعثة المنتخب الوطني في إيطاليا للاطمئنان على حالة محمد صلاح أفاد المسئولون بليفربول أنه تم إجراء الآشعة على كتف صلاح وأظهرت أن الاصابة جزع في أربطة مفصل الكتف

وأعرب الدكتور أبو العلا عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص .

وأصيب صلاح إثر تدخل عنيف من راموس مما أضطره للخروج مصابا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.