أفصحت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الرعاية الصحية،عن قيام مؤسسة التمويل الدولية برفع حصتها فى أسهم الشركة إلى 5%.

وقالت التشخيص المتكاملة فى إفصاح للبورصة المصرية الخميس، إن هذه الزيادة تمت عبر مؤسسة التمويل الدولية وصندوق تابع لها متخصص فى الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الصفقة تأتى فى إطار الشراكة الممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية التى قدمت حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار لدعم خطط التوسع التى تتبانها الشركة خلال الفترة القادمة.

وبدأ التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية منذ عام 2018، عبر ضخ ملايين الدولارات فى سوق نيجيريا باعتباره من أكبر الأسواق الأفريقية من حيث الكثافة السكانية.

التشخيص المتكاملة تستحوذ على مراكز أشعة باكستانية بقيمة 72.3 مليون دولار

الشروق اسكان للأشعة والتحاليل

وأعلنت الشركة فى 20 ديسمبر الماضى عن توقيع اتفاقية استحواذ على سلسلة مراكز أشعة باكستانية بقيمة 72.3 مليون دولار تقريبا.

وقالت التشخيص المتكاملة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الاتفاقية جرى توقيعها مع مجموعة Evercare للاستحواذ على حصتها البالغة (50%) من أسهم مركز إسلام آباد التشخيصى الرائد فى باكستان.

ومن المقرر استكمال الصفقة بعد استيفاء مجموعة من الشروط الرئيسية ، أهمها الحصول على الموافقة التنظيمية من لجنة المنافسة الباكستانية. (يتوقع إنتهائها خلال النصف الأول من 2022).

وتأتى هذه الصفقة فى إطار خطة التشخيص المتكاملة للتوسع الجغرافى واستغلال الفرص فى الدول التى تتسم بتنوعها السكانى وقلة الكيانات الرائدة فى مجال الاختبارات التشخيصية.

تأسس مركز إسلام آباد التشخيصى (IDC) عام 2005، على يد الدكتور ريزوان آبال، ونجح فى التحول إلى أكبر مقدمى خدمات التشخيص المتكاملة فى مجال الباثولوجيا والأشعة فى باكستان.

ويبلغ عدد الفروع التابعة له حوالى 89 مركزا منتشرة فى 23 مدينة باكستانية ، كما بلغ عدد رواده 2 مليون مريض أجريت لهم 3 ملايين اختبار فى عام 2021، وفقا للمعلومات المتاحة فى إفصاح البورصة.

وتعمل “التشخيض المتكاملة القابضة” فى مجال الرعاية الصحية بأسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا بشكل أساسى، وهى شركة مُدرجة فى بورصة لندن، وجرى إدراجها ازدواجًا فى البورصة المصرية مايو الماضى.

وتضم العلامات التجارية التابعة للشركة فى السوق المصرية كلًّا من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية، كما تضم مراكز البرج سكان للأشعة فى مصر.

أما فى السوق الأردنية فتعمل الشركة عبر علامة “بيولاب”، وفى السودان من خلال علامات (المختبر)، (الترالاب)، أما فى نيجيريا فتعمل بعلامة (إيكولاب).

وبدأ التداول على أسهم الشركة فى البورصة المصرية اعتبارا من 20 مايو الماضى بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم بعد تنفيذ عدة عمليات من الحجم الكبير قبلها بأيام.

المتكاملة تفتتح المركز الخامس لمعامل البرج للأشعة بالتجمع الخامس

هند الشربيني الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة القابضة- IDH-

وأعلنت الشركة فى 17 مارس الجارى افتتاح المركز الخامس لمعامل البرج سكان للأشعة بكابيتال بيزنس بارك- مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وأقرت الشركة فى شهر أكتوبر الماضى خطة توسعات محلية تتضمن إنشاء فرعين جديدين لمركز البرج للأشعة فى مصر.

وقالت د. هند الشربينى، إن مركز البرج بفروعه أسهم فى تنمية إيرادات المجموعة، خلال النصف الأول، بشكل ملحوظ بفضل وصول عدد الفحوصات إلى 34 ألف اختبار وخدمة 28 ألف عميل، وهو نمو سنوي يتجاوز الضِّعف، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وأشارت الشربينى، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إلى أن شركتها تعتزم افتتاح فرعين جديدين للمركز، خلال النصف الأول من العام المقبل 2022، ضمن خطة توسعات معتمَدة.

وافتتحت الشركة، فى أكتوبر الماضى فرعًا جديدًا لمركز البرج سكان للأشعة بمدينة مصر الجديدة شرق القاهرة، وهو الفرع الثالث بعد فرعي المهندسين وشبرا المفتتحَين فى وقت سابق.

وقالت الشركة إن هذا الفرع سيوفر باقة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية للمواطنين بحي مصر الجديدة ومحيطها بما يعزز من علامة البرج سكان فى السوق المصرى.

تضاعف إيرادات الشركة مرتين إلى 3.76 مليار جنيه فى تسعة أشهر

شركة التشخيص المتكاملة اللوجو الجديد

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة التشخيص المتكاملة، تضاعف إيراداتها مرتين تقريبا إلى 3.76 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى ، مقارنة بنحو 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج التشخيص المتكاملة المرسلة للبورصة (16 نوفمبر الماضى) ارتفاع تكاليف النشاط إلى 1.6 مليار جنيه خلال الفترة الم شار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 840 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما تضاعف صافي أرباح الشركة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح بلغ 375.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح بشكل طفيف إلى 29.6 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 28.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وتضاعف نصيب السهم من الأرباح المجمعة أكثر من مرة إلى 1.83 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب 0.62 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وفسرت التشخيص المتكاملة نمو الإيرادات والأرباح بانتعاش بنمو نشاطها فى مصر والأردن ونيجيريا بنسبة 122% و172% و62% خلال التسعة أشهر على التوالى، وفقا لإفصاح مواز مرسل للبورصة الثلاثاء

وقالت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذى للشركة ، إن نتائج أعمال التسعة أشهر الاولى تبشر بنتائج قياسية يمكن تحقيقها فى نهاية العام الجارى.

وأشارت الشربينى إلى أن تسجيل نتائج أعمال قياسية خلال الربع الثالث منفردا ، وهى أعلى نتائج أعمال فى تاريخ الشركة منذ نشأتها ، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة نوفمبر الماضى.