«التشخيص المتكاملة» تمنح المساهمين أعلى أرباح فى تاريخها بقيمة 1.3 مليار جنيه

وافقت عمومية شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الخدمات الطبية، على أكبر عملية توزيع أرباح نقدية على المساهمين فى تاريخها بقيمة إجمالية تعادل 1.3 مليار جنيه.

وقالت التشخيص المتكاملة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء إن الموافقة على هذا التوزيع حصلت فى اجتماع الجمعية العامة السنوى المنعقد فى لندن بتاريخ 7 يونيو الجارى.

ويعادل التوزيع النقدى المقترح حوالى 69.5 مليون دولار بما يعادل 1.3 مليار جنيه مصرى سيجرى توزيعها فى شكل كوبون نقدى فى البورصة بواقع 2.17 جنيه للسهم عن نتائج أعمال العام الماضى 2021.

ويعتبر هذا التوزيع الأعلى فى تاريخ الشركة مقارنة بحجم الأرباح الموزعة خلال عام 2020، والبالغة 29.1 مليون دولار تعادل أقل من نصف التوزيع المقترح عن عام 2021,

وكشفت نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضى تصاعف صافى أرباحها إلى 1.49 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح قده 609.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 144.5% تقريبا.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.22 مليار جنيه خلال 2021 ،مقارنة بإيرادات بلغت 2.65 مليار جنيه خلال العام السابق 2020،وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 21 أبريل الماضى.

ارتفاع إيرادات التشخيص المتكاملة إلى 1.2 مليار جنيه فى الربع الأول

شركة التشخيص المتكاملة اللوجو الجديد

وأظهرت نتائج أعمال أحدث ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه تقريبا خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى ، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج الربع المجمعة المرسلة للبورصة المصرية الأربعاء،ارتفاع تكاليف النشاط إلى 684.7 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 491 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما تراجع صافى الربح إلى صافي أرباح الشركة إلى 314.1 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح بلغ 341.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.49 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.54 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وفسرت التشخيص المتكاملة نمو الإيرادات بنمو نشاطها فى مصر والأردن بنسبة 8% و4% خلال الثلاثة أشهر المشار إليهم ، وفقا لإفصاح موازى مرسل للبورصة الأربعاء.

هند الشربينى : حافظنا على معدل الإيرادات رغم تراجع اختبارات كورونا

هند الشربيني الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة القابضة- IDH-

وقالت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذى للشركة ، إن نتائج أعمال خلال الربع الأول جيدة للغاية مشيرة إلى نجاح الشركة فى الحفاظ على هذا المعدل من الإيرادات رغم تراجع إيرادات اختبارات كورونا نتيجة انخفاض الطلب عليها فى ظل تحسن أحوال الجائحة فى مصر وغيرها .

وأقرت الشركة فى شهر أكتوبر الماضى خطة توسعات محلية تتضمن إنشاء فرعين جديدين لمركز البرج للأشعة فى مصر خلال عام 2022 (افتتحت فى 17 مارس الماضى بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر)

وافتتحت الشركة، فى أكتوبر الماضى فرعًا جديدًا لمركز البرج سكان للأشعة بمدينة مصر الجديدة شرق القاهرة، وهو الفرع الثالث بعد فرعي المهندسين وشبرا المفتتحَين فى وقت سابق.

وتعمل “التشخيض المتكاملة القابضة” فى مجال الرعاية الصحية بأسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا بشكل أساسى، وهى شركة مُدرجة فى بورصة لندن، وجرى إدراجها ازدواجًا فى البورصة المصرية مايو الماضى.

وتضم العلامات التجارية التابعة للشركة فى السوق المصرية كلًّا من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية، كما تضم مراكز البرج سكان للأشعة فى مصر.

أما فى السوق الأردنية فتعمل الشركة عبر علامة “بيولاب”، وفى السودان من خلال علامات (المختبر)، (الترالاب)، أما فى نيجيريا فتعمل بعلامة (إيكولاب).

وبدأ التداول على أسهم الشركة فى البورصة المصرية اعتبارا من 20 مايو قبل الماضى (2021) بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم بعد تنفيذ عدة عمليات من الحجم الكبير قبلها بأيام.