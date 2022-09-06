«التشخيص المتكاملة» تغلق ملف الاستحواذ على مراكز أشعة في باكستان إلى حين

أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الرعاية الصحية، إنهاء اتفاقية الاستحواذ على سلسلة مراكز أشعة باكستانية بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأخطرت التشخيص المتكاملة القابضة المتعاملين فى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء بإنتهاء الفترة المتاحة للطرفين لتنفيذ عملية الاستحواذ الموقعة منذ ديسمبر 2021، وكذلك إنتهاء المهملة الإضافية لمدة ثلاثة أشهر دون إتمام الصفقة.

ووقعت الشركة فى 20 ديسمبر الماضى اتفاقية مع مجموعة Evercare للاستحواذ على حصتها البالغة (50%) من أسهم مركز إسلام آباد التشخيصى الرائد فى باكستان بقيمة 72.3 مليون دولار تقريبا.

وقال التشخيض المتكاملة إن الطرفين سيظلان فى حوار ومفاوضات مفتوحة خلال الفترة القادمة حول إمكانية إعادة الاتفاق على تعاقد يراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها باكستان.

التشخيص المتكاملة : المفاوضات مع مركز إسلام آباد ستظل جارية خلال الفترة القادمة

ونوهت الشركة إلى أن هذه المفاوضات ربما تسفر فى المستقبل عن تعديلا الاتفاقية الحالية وإعادة توقيعها مع الدخول فى اجراءات جديدة لاستيفاء متطلبات التنفيذ، وفقا للإفصاح.

وتأتى هذه الصفقة فى إطار خطة التشخيص المتكاملة للتوسع الجغرافى واستغلال الفرص فى الدول التى تتسم بتنوعها السكانى وقلة الكيانات الرائدة فى مجال الاختبارات التشخيصية.

تأسس مركز إسلام آباد التشخيصى (IDC) عام 2005، على يد الدكتور ريزوان آبال، ونجح فى التحول إلى أكبر مقدمى خدمات التشخيص المتكاملة فى مجال الباثولوجيا والأشعة فى باكستان.

ويبلغ عدد الفروع التابعة له حوالى 89 مركزا منتشرة فى 23 مدينة باكستانية ، كما بلغ عدد رواده 2 مليون مريض أجريت لهم 3 ملايين اختبار فى عام 2021، وفقا للمعلومات المتاحة فى إفصاح البورصة.

وتعمل “التشخيض المتكاملة القابضة” فى مجال الرعاية الصحية بأسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا بشكل أساسى، وهى شركة مُدرجة فى بورصة لندن، وجرى إدراجها ازدواجًا فى البورصة المصرية مايو 2021.

وبدأ التداول على أسهم الشركة فى البورصة المصرية اعتبارا من 20 مايو 2021 بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم بعد تنفيذ عدة عمليات من الحجم الكبير قبلها بأيام.

وتضم الشركة عدة علامات تجارية فى سوق التحاليل المصرى، مثل معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية، كما تضم مراكز البرج سكان للأشعة فى مصر.

أما فى السوق الأردنية فتعمل الشركة عبر علامة “بيولاب”، وفى السودان من خلال علامات (المختبر)، (الترالاب)، أما فى نيجيريا فتعمل بعلامة (إيكولاب).

وافتتحت الشركة فى 17 مارس الماضى المركز الخامس لمعامل البرج سكان للأشعة بكابيتال بيزنس بارك- مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر فى طار خطة توسعات لإنشاء فرعين جديدين لمركز البرج للأشعة فى مصر.

عمومية الشركة تقر أعلى توزيع أرباح فى تاريخها على المساهمين بقيمة 1.3 مليار جنيه

هند-الشربيني-الرئيس-التنفيذى-لشركة-التشخيص-المتكاملة-القابضة–IDH-

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تصاعف صافى أرباحها إلى 1.49 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021 مقارنة بصافى ربح قده 609.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 144.5% تقريبا.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.22 مليار جنيه خلال 2021 ،مقارنة بإيرادات بلغت 2.65 مليار جنيه خلال العام السابق 2020،وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 21 أبريل الماضى.

وأقرت عمومية الشركة فى 8 يونيو الماضى أكبر عملية توزيع أرباح نقدية على المساهمين فى تاريخها بقيمة إجمالية تعادل 1.3 مليار جنيه تقريبا.

وقالت التشخيص المتكاملة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن الموافقة على هذا التوزيع حصلت فى اجتماع الجمعية العامة السنوى المنعقد فى لندن بتاريخ 7 يونيو الماضى.

ويعادل التوزيع النقدى المقترح حوالى 69.5 مليون دولار بما يعادل 1.3 مليار جنيه مصرى سيجرى توزيعها فى شكل كوبون نقدى فى البورصة بواقع 2.17 جنيه للسهم عن نتائج أعمال العام الماضى 2021.

ويعتبر هذا التوزيع الأعلى فى تاريخ الشركة مقارنة بحجم الأرباح الموزعة خلال عام 2020، والبالغة 29.1 مليون دولار تعادل أقل من نصف التوزيع المقترح عن عام 2021.