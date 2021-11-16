التشخيص المتكاملة تضاعف إيراداتها مرتين إلى 3.76 مليار جنيه فى تسعة أشهر

التشخيص المتكاملة القابضة تفصح عن نتائج أعمال التسعة أشهر وتعلق عليها

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الرعاية الصحية، تضاعف إيراداتها مرتين تقريبا إلى 3.76 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى ، مقارنة بنحو 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج التشخيص المتكاملة المرسلة للبورصة الثلاثاء،ارتفاع تكاليف النشاط إلى 1.6 مليار جنيه خلال الفترة الم شار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 840 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما تضاعف صافي أرباح الشركة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح بلغ 375.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح بشكل طفيف إلى 29.6 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 28.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

التشخيص المتكاملة تضاعف نصيب السهم من الأرباح إلى 1.83 جنيه

شركة التشخيص المتكاملة

وتضاعف نصيب السهم من الأرباح المجمعة أكثر من مرة إلى 1.83 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.62 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فى نفس السياق أظهرت النتائج تضاعف إيرادات الشركة إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث منفردا (يونيو -سبتمبر)مقارنة بنحو 720.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

بينما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 612 مليون جنيه خلال الربع المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 336.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما تضاعف صافي الربح إلى 479.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح بلغ 200.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكذلك تضاعف نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.76 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.32 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

نمو نشاط الشركة فى مصر بنسبة 122% حتى سبتمبر الماضى

الرعاية الصحية

وفسرت التشخيص المتكاملة نمو الإيرادات والأرباح بانتعاش بنمو نشاطها فى مصر والأردن ونيجيريا بنسبة 122% و172% و62% خلال التسعة أشهر على التوالى، وفقا لإفصاح موازى مرسل للبورصة الثلاثاء

وقالت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذى للشركة ، إن نتائج أعمال التسعة أشهر الاولى تبشر بنتائج قياسية يمكن تحقيقها فى نهاية العام الجارى .

وأشارت الشربينى إلى أن تسجيل نتائج أعمال قياسية خلال الربع الثالث منفردا ،وهى أعلى نتائج أعمال فى تاريخ الشركة منذ نشأتها ،وفقا للإفصاح.

وكشفت نتائج أعمال ربعية حديثة للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 339 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهي مارس الماضي، بنسبة نمو قدرها 230% على الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.56 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.17 جنيه للسهم، خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقالت الشركة إنها نجحت فى إجراء 8.1 مليون اختبار تشخيصي (تحليلات وإشاعات وغيرها) لعدد 2.4 مليون عميل ترددوا على زيارة فروعها المنتشرة على مستوى أربع دول رئيسية خلال الربع الأول فقط.

وأشارت الشركة إلى أن السوق المصرية استحوذت على نصيب الأسد من الإيرادات المجمعة، خلال الربع الأول، حيث بلغت نسبة مساهمته منفردًا 81% من إجمالي الإيرادات، وفقًا لإفصاحٍ لاحق للبورصة.

وجاءت السوق الأردنية فى المركز الثانى من حيث الإيرادات بنسبة 17%، بينما جاءت السوق النيجيرية والسودانية فى مراكز لاحقة بنسب مساهمة أقل لظروف مختلفة.

المتكاملة تخطط لافتتاح فرعين جديدين لمركز البرج فى مصر 2022

هند الشربيني الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة القابضة- IDH-

وأقرت الشركة فى شهر أكتوبر الماضى خطة توسعات محلية تتضمن إنشاء فرعين جديدين لمركز البرج للأشعة فى مصر.

وقالت د. هند الشربينى،، إن مركز البرج بفروعه أسهم فى تنمية إيرادات المجموعة، خلال النصف الأول، بشكل ملحوظ بفضل وصول عدد الفحوصات إلى 34 ألف اختبار وخدمة 28 ألف عميل، وهو نمو سنوي يتجاوز الضِّعف، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وأشارت الشربينى، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إلى أن شركتها تعتزم افتتاح فرعين جديدين للمركز، خلال النصف الأول من العام المقبل 2022، ضمن خطة توسعات معتمَدة.

وافتتحت الشركة، فى أكتوبر الماضى فرعًا جديدًا لمركز البرج سكان للأشعة بمدينة مصر الجديدة شرق القاهرة، وهو الفرع الثالث بعد فرعي المهندسين وشبرا المفتتحَين فى وقت سابق.

وقالت الشركة إن هذا الفرع سيوفر باقة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية للمواطنين بحي مصر الجديدة ومحيطها بما يعزز من علامة البرج سكان فى السوق المصرى.

وتعمل “التشخيض المتكاملة القابضة” فى مجال الرعاية الصحية بأسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا بشكل أساسى، وهى شركة مُدرجة فى بورصة لندن، وجرى إدراجها ازدواجًا فى البورصة المصرية مايو الماضى.

وتضم العلامات التجارية التابعة للشركة فى السوق المصرية كلًّا من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية، كما تضم مراكز البرج سكان للأشعة فى مصر.

أما فى السوق الأردنية فتعمل الشركة عبر علامة “بيولاب”، وفى السودان من خلال علامات (المختبر)، (الترالاب)، أما فى نيجيريا فتعمل بعلامة (إيكولاب).

وبدأ التداول على أسهم الشركة فى البورصة المصرية اعتبارا من 20 مايو الماضى بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم بعد تنفيذ عدة عمليات من الحجم الكبير قبلها بأيام.