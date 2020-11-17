«التشخيص المتكاملة» تدرس إجراء قيد مزدوج لأسهمها فى البورصة المصرية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة التشخيص المتكاملة القابضة – مالكة سلاسل معامل البرج والمختبر – تدرس إجراء قيد مزدوج لأسهمها فى البورصة المصرية، علما بأنها مقيدة ومتداولة حاليا فى بورصة لندن.

وتأسست شركة التشخيص المتكاملة القابضة فى مايو 2014، نتيجة دمج «أبراج كابيتال»- التى يجرى تصفيتها حاليا – لمعامل البرج والمختبر، واللتين كانتا مملوكتين للشركة الإماراتية آنذاك، وتتخصص «التشخيص المتكاملة» فى أنشطة التشخيص الطبى والجزيئى والاختبارات الجينية وخدمات الأشعة الأساسية.

وقالت المصادر المطلعة لـ«المال» إن العملية لا تزال فى مراحلها الأولية وتم فعليا بدء استفسارات ومخاطبات غير رسمية مع الجهات المعنية بسوق المال وهى الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى.

وتابعت أن شركة «رنيسانس كابيتال» ستتولى مهمة المستشار المالى للطرح المزمع، مؤكدة أنه لم يتم بعد تحديد الحصص والحصيلة المرتقبة، وتوقعت أن يتم تنفيذ العملية خلال أشهر.

وسجلت شركة التشخيص المتكاملة إيرادات بنحو 950 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، وأرباحا بقيمة 175 مليونا بنسبة تراجع %19 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

ويتداول سهمها حاليا فى بورصة لندن بنحو 3.90 دولار، فيما يبلغ رأسمالها السوقي نحو 585 مليون دولار.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة حاليا بواقع %25.5 لشركة «Hena holding»، و%21 لـ«Actis –idn-bv» فى حين تبلغ نسبة التداول الحر %53.5.

وتتواجد الشركة فى 4 أسواق هى مصر التى تمثل نحو %84 من إيرداتها و416 فرعاً، والأردن 19 والسودان 21 ونيجريا 12 فرعاً.

وفى عام 2015 أتمت المجموعة المالية «هيرميس»، عملية طرح أسهم شركة «التشخيص المتكاملة القابضة» فى بورصة لندن بقيمه 290 مليون دولار، عبر طرح ما يعادل %43.5 من أسهمها، وتولت «هيرميس» أنذاك دور المنسق الدولى المشترك ومسئول التغطية للصفقة، التى كانت أول طرح عام أولى لشركة مصرية عاملة بقطاع الرعاية الصحية فى بورصة لندن للأوراق المالية.