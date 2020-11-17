بورصة وشركات

«التشخيص المتكاملة» تدرس إجراء قيد مزدوج لأسهمها فى البورصة المصرية

بجانب «لندن»
ايمان القاضي 9:37 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20 9:37 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة التشخيص المتكاملة القابضة – مالكة سلاسل معامل البرج والمختبر – تدرس إجراء قيد مزدوج لأسهمها فى البورصة المصرية، علما بأنها مقيدة ومتداولة حاليا فى بورصة لندن.

 وتأسست شركة التشخيص المتكاملة القابضة فى مايو  2014، نتيجة دمج «أبراج كابيتال»- التى يجرى تصفيتها حاليا – لمعامل البرج والمختبر، واللتين كانتا مملوكتين للشركة الإماراتية آنذاك، وتتخصص «التشخيص المتكاملة» فى أنشطة التشخيص الطبى والجزيئى والاختبارات الجينية وخدمات الأشعة الأساسية.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-11-2020

 وقالت المصادر المطلعة لـ«المال» إن العملية لا تزال فى مراحلها الأولية وتم فعليا  بدء استفسارات ومخاطبات غير رسمية مع الجهات المعنية بسوق المال وهى الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى.

 وتابعت أن شركة «رنيسانس كابيتال»  ستتولى مهمة المستشار المالى للطرح المزمع، مؤكدة أنه لم يتم بعد تحديد الحصص والحصيلة المرتقبة، وتوقعت أن يتم تنفيذ العملية خلال أشهر.

اقرأ أيضا  سبيد ميديكال تنجح فى تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها بنسبة 100%

 وسجلت شركة التشخيص المتكاملة إيرادات بنحو 950 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، وأرباحا بقيمة 175 مليونا بنسبة تراجع %19 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

ويتداول سهمها حاليا فى بورصة لندن بنحو 3.90 دولار، فيما يبلغ رأسمالها السوقي  نحو 585 مليون دولار.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة حاليا بواقع %25.5 لشركة «Hena holding»، و%21 لـ«Actis –idn-bv» فى حين تبلغ نسبة التداول الحر %53.5.

وتتواجد الشركة فى 4 أسواق  هى مصر التى تمثل نحو %84 من إيرداتها و416 فرعاً، والأردن 19 والسودان 21 ونيجريا 12 فرعاً.

اقرأ أيضا  توقعات بتعافى البورصة سريعا عقب عمليات جنى الأرباح

وفى عام 2015 أتمت المجموعة المالية «هيرميس»، عملية طرح أسهم شركة «التشخيص المتكاملة القابضة» فى بورصة لندن بقيمه 290 مليون دولار، عبر طرح ما يعادل %43.5 من أسهمها، وتولت «هيرميس» أنذاك دور المنسق الدولى المشترك ومسئول التغطية للصفقة، التى كانت أول طرح عام أولى لشركة مصرية عاملة بقطاع الرعاية الصحية فى بورصة لندن للأوراق المالية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ايمان القاضي

ملف الكاتب ايمان القاضي

اقرأ أيضاً

«صناديق الاستثمار» تحقق مكاسب كبرى خلال الأسبوع الماضى

جهاد سالم 10:07 ص, الخميس, 19 نوفمبر 20

«ابن سينا»: لا نية لفسخ التعاقد مع «علاجى تك» ..ونرحب بالتفاوض مع «النقابة»

المال - خاص 9:48 ص, الخميس, 19 نوفمبر 20

رئيس غرفة الدواء: توريد إنتاج الشركات المحلية من علاجات «كورونا» لوزارة الصحة فقط

أسماء السيد 9:44 ص, الخميس, 19 نوفمبر 20

الأسهم الأمريكية تتراجع الأربعاء في ختام جلسة متقلبة

أيمن عزام 1:23 ص, الخميس, 19 نوفمبر 20

الأسهم الأوروبية ترتفع الأربعاء وسط أنشطة اندماج في المنطقة

أيمن عزام 11:40 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20

«هيرميس»: 422 مليون جنيه صافي الربح والإيرادات تسجل 1.4 مليار الربع الثالث

المال - خاص 7:59 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20