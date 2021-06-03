«التشخيص المتكاملة» تخطط لتنفيذ أول استحواذ لها بالقطاع الطبى خلال العام الحالى

قالت الدكتورة هند الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة القابضة «IDH»، إن الشركة تخطط لتنفيذ أولى صفقات الاستحواذ على أحد الكيانات المتخصصة فى نشاط الرعاية الصحية خلال العام الحالى.

وأضافت، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة أمس -الأربعاء- أن الشركة ستستخدم جزءا من حزمة تمويل حصلت عليها مؤخرا بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية IFC لدعم التوسعات المستقبلية ومنها تمويل الصفقة المذكورة.

وتحفظت على الإفصاح عن أى من الأسواق التى ستشهد تنفيذ الصفقة المرتقبة، مؤكدة أن الشركة تدرس صفقات استحواذ متنوعة فى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، لافتة إلى أنها ترى توافقا مع نموذج أعمالها وأسواق هذه المنطقة وقدرتها على تنمية المردود الاستثمارى لهذه التوسعات.

وأظهرت المؤشرات المالية والتشغيلية والقوائم المالية غير المدققة للشركة خلال الربع الأول من 2021 ارتفاع الإيرادات بنسبة %162 لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، وقفز صافى الربح بنسبة %230 إلى 339 مليون جنيه.

وأرجعت هند الشربينى قوة نتائج الأعمال الأخيرة إلى نمو الإيرادات بسوقى مصر والأردن على وجه التحديد نتيجة ارتفاع معدل الاختبارات التشخيصية المرتبطة بفيروس كورونا.

من جانبها، قالت نانسى فهمى، مدير إدارة علاقات المستثمرين في IDH، إن عدد الزيارات التى تقوم بها المعامل إلى منازل المرضى ارتفع إلى 5 آلاف زيارة يومية خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن هامش مجمل ربح الشركة قفز بنسبة %57 خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل %47 خلال الربع المماثل، نتيجة ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتنويع باقة الخدمات التشخيصية المقدمة.

وذكرت أن الشركة نفذت 8.1 مليون اختبار لعدد 2.4 مليون عميل خلال الربع الأول، وذلك بفروعها فى مصر والأردن والسودان ونيجيريا.

يشار إلى أن نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول قد كشفت عن مساهمة السوق المصرية بنسبة %81 من إيرادات الشركة علما بأن الإيرادات المحققة من مصر قد قفزت %117 مقارنة بالربع المماثل من 2020.

وتعد «IDH» – مالكة سلاسل معامل «البرج» و«المختبر» – أول وأكبر شركة تحاليل وتشخيص طبى فى القطاع الخاص فى مصر، وتعمل فى مصر، والسودان، والأردن ونيجيريا وتضم أكثر من 480 فرعا.

يذكر أنه تم بدء التداول على أسهم «IDH» فى البورصة المصرية يوم 20 مايو الماضى بدون إصدار أى أسهم جديدة، إذ قامت بقيد %5 من أسهمها للتداول الحر (ما يعادل 30 مليون سهم) مقيدة بالجنيه المصرى، بحيث يكون هذا القيد مكملًا لتداول أسهم الشركة حاليًا فى بورصة لندن بالدولار.

ولعبت كل من المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال دور مستشار «IDH» فى عملية القيد المزدوج بالبورصة المصرية، بينما تولى دور المستشار القانونى كل من مكاتب كليفورد تشانس وأوجيير ووايت أند كايس.

وتأسست شركة التشخيص المتكاملة القابضة فى مايو 2014، نتيجة دمج «أبراج كابيتال» – التى يجرى تصفيتها حاليا – لمعامل البرج والمختبر، واللتين كانتا مملوكتين للشركة الإماراتية آنذاك. وفى عام 2015 أتمت المجموعة المالية «هيرميس»، عملية طرح أسهم شركة «التشخيص المتكاملة القابضة» فى بورصة لندن بقيمه 290 مليون دولار، عبر طرح ما يعادل %43.5 من أسهمها، وتولت «هيرميس» أنذاك دور المنسق الدولى المشترك ومسئول التغطية للصفقة، التى كانت أول طرح عام أولى لشركة مصرية عاملة بقطاع الرعاية الصحية فى بورصة لندن للأوراق المالية