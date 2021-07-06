«التشخيص المتكاملة» تحدد مواعيد صرف أول أرباح بعد إدارجها في البورصة

أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الرعاية الصحية، عن توزيع بدء صرف أول أرباح نقدية على المساهمين بعد إدارجها فى البورصة المصرية بقيمة 0.048 دولار للسهم وذلك اعتبارا من 29 يوليو الجارى.

وقالت التشخيص المتكاملة القابضة في إفصاح للبورصة الثلاثاء، إن الحق فى التوزيع النقدى سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 8 يوليو الجارى.

وناقشت الجمعية العامة لمساهمى الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.049 دولار للسهم ، ثم جرى تخفيضها قليلا إلى 0.048 دولار للسهم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 339 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي مارس ماضي بنسبة نمو قدرها 230% عن الفترة المقارنة من العام السابق.

وكشفت مؤشرات نتائج الأعمال المرسلة للبورصة فى وقت سابق، ارتفاع إيرادات التشخيص القابضة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 499.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.56 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.17 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقالت الشركة إنها نجحت فى إجراء 8.1 مليون اختبار تشخيصى (تحليلات وإشاعات وغيرها) لعدد 2.4 مليون عميل ترددوا على زيارة فروعها المنتشرة على مستوى أربعة دول رئيسية خلال الربع الأول فقط.

التشخيص المتكاملة: مصر ساهمت بنسبة 81% من إجمالى الإيرادات

الرعاية الصحية

وأشارت الشركة إلى أن السوق المصرية استحوذت على نصيب الأسد من الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول، حيث بلغت نسبة مساهمته منفردا 81% من إجمالي الإيرادات، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وجاءت السوق الأردنية فى المركز الثانى من حيث الإيرادات بنسبة 17% ، بينما جاءت السوق النيجيرية والسودانية فى مراكز لاحقة بنسب مساهمة أقل لظروف مختلفة.

وقالت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي للشركة إن نتائج الربع الأول تعبر نجاح إدارتها في البناء على النجاحات السابقة المحققة فى عام 2020،وكذلك الاستقادة من التوسعات الأخيرة فى باقة الخدمات التى تتيحها الشركة للجمهور.

وأعلنت التشخيص القابضة في 25 مايو حصولها على قرض بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بفترة سداد 8 سنوات .

وقالت الشربينى إن هذا القرض سيستخدم فى دعم خطط التوسعات في قطاع الرعاية الصحية بالأسواق الرئيسية، عن طريق تنفيذ صفقات استحواذ واعدة فى المجال.

البورصة أطلقت التداول على سهم الشركة المزدوج 25 مايو الماضى

البورصة المصرية

وتعمل التشخيض القابضة فى مجال الرعاية الصحية بأسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا بشكل أساسى، وهى شركة مدرجة فى بورصة لندن وجرى إدارجها فى البورصة المصرية الشهر الماضى.

وتضم العلامات التجارية التابعة للشركة فى السوق المصرية، كلا من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية،كما تضم مراكز البرج سكان للأشعة فى مصر.

أما فى السوق الأردنية، فتعمل الشركة عبر علامة “بيولاب”، وفى السودان من خلال علامات ( المختبر )،(الترالاب)،أما فى نيجيريا فتعمل بعلامة (إيكولاب).

وبدأ التداول على أسهم الشركة فى البورصة المصرية اعتبارا من 20 مايو الماضى بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم وذلك بعد تنفيذ عدة عمليات من الحجم الكبير قبلها بأيام.

وأفصحت إدارة البورصة فى 19 مايو عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 5.4 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة 92.8 مليون جنيه، كما أعلنت فى 17 مايو عن تنفيذ صفقة أكبر على 21.6 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 371.5 مليون جنيه.

وقالت البورصة فى إفادات مختصرة على شاشة التداول إن هذه الصفقات تأتى فى إطار عملية القيد المزدوج لأسهم التشخيض القابضة (إنتجريتيد دياجنوستكس) المدرجة فى بورصة لندن.

ويبلغ رأسمال إنتجريتيد دياجنوستكس (منشأه فى جزيرة جيرسى) 150 مليون دولار أمريكي موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار ‏أمريكي للسهم الواحد.

وجرى إدارج أسهم الشركة بجدول قيد الأوراق المالية الأجنبية (أسهم) بعد حصولها على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية ونشر إعلان الإدارج بالصحف.

وتتيح قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية إمكانية قيد أسهم الشركة المستوفاة للحد الأدنى للأسهم حرة ‏التداول وعدد المساهمين بدون طرح.

وحددت البورصة تصنيف الإدارج فى قطاع الرعاية الصحية والأدوية، كما تم تخصيص رمز للشركة ( IDHC.CA‏ )، على أن يتم تداول أسهم الشركة بالجنيه المصرى.