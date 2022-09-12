«التشخيص المتكاملة القابضة» تسجل إيرادات بقيمة 1.9 مليار جنيه فى 6 أشهر

أظهر أحدث نتائج أعمال لشركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الخدمات الطبية، انخفاض إيراداتها إلى 1.9 مليار جنيه تقريبًا، خلال النصف الأول المنتهى مارس الماضي ، مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج التشخيص المتكاملة المجمعة، المرسلة للبورصة المصرية، الاثنين، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 987.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما تراجع صافى الربح إلى صافي أرباح الشركة إلى 439 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بصافى ربح بلغ 668 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.7 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 1.08 جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

رئيسة التشخيص المتكاملة : تراجع اختبارات كورونا سبب انخفاض الإيرادات النصفية

هند-الشربيني-الرئيس-التنفيذى-لشركة-التشخيص-المتكاملة-القابضة–IDH-

وفسرت د. هند الشربيني، الرئيس التنفيذى للشركة، تراجع الإيرادات خلال الربع الثانى والنصف الأول من 2022 إلى انخفاض إيرادات اختبارات كورونا نتيجة انخفاض الطلب عليها فى ظل تحسن أحوال الجائحة بمصر وغيرها، إضافة إلى انخفاض أسعارها للأسباب نفسها.

وأشادت الشربيني بالأداء المالى والتشغيلى لخدمات الشركة بشكل عام فى ظل محيط من التحديات الواسعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وفقًا لإفصاح تفسيري مرسل للبورصة، الاثنين.

وأشارت الرئيسة التنفيذية إلى نمو الطلب على الاختبارات التشخيصية التقليدية- خلافا لكورونا- بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعكس مكانة الشركة فى سوق التحاليل والتشخيصات الطبية المحلية والإقليمية.

ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول

شركة التشخيص المتكاملة اللوجو الجديد

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع المنتهى مارس الماضى، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج الربع المجمعة المرسلة للبورصة (يونيو الماضى)، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 684.7 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 491 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما تراجع صافى الربح إلى صافي أرباح الشركة إلى 314.1 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح بلغ 341.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.49 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.54 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وفسرت التشخيص المتكاملة نمو الإيرادات بنمو نشاطها فى مصر والأردن بنسبة 8% و4% خلال الثلاثة أشهر المشار إليهم ، وفقا لإفصاح موازى مرسل للبورصة الأربعاء.

وقالت الدكتورة هند الشربيني، فى تعليقٍ ساعتها، إن نتائج أعمال خلال الربع الأول جيدة للغاية، مشيرة إلى نجاح الشركة فى الحفاظ على هذا المعدل من الإيرادات رغم تراجع إيرادات اختبارات كورونا نتيجة انخفاض الطلب عليها فى ظل تحسن أحوال الجائحة فى مصر وغيرها .

عمومية لندن تقر أعلى توزيع أرباح فى تاريخها على المساهمين بقيمة 1.3 مليار جنيه

الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة القابضة- IDH-

وأقرت عمومية الشركة فى 8 يونيو الماضى أكبر عملية توزيع أرباح نقدية على المساهمين فى تاريخها بقيمة إجمالية تعادل 1.3 مليار جنيه تقريبا.

وقالت التشخيص المتكاملة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن الموافقة على هذا التوزيع حصلت فى اجتماع الجمعية العامة السنوى المنعقد فى لندن بتاريخ 7 يونيو الماضى.

ويعادل التوزيع النقدى المقترح حوالى 69.5 مليون دولار بما يعادل 1.3 مليار جنيه مصرى سيجرى توزيعها فى شكل كوبون نقدى فى البورصة بواقع 2.17 جنيه للسهم عن نتائج أعمال العام الماضى 2021.

ويعتبر هذا التوزيع الأعلى فى تاريخ الشركة مقارنة بحجم الأرباح الموزعة خلال عام 2020، والبالغة 29.1 مليون دولار تعادل أقل من نصف التوزيع المقترح عن عام 2021.

وكشفت نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضى تصاعف صافى أرباحها إلى 1.49 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح قده 609.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 144.5% تقريبا.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.22 مليار جنيه خلال 2021 ،مقارنة بإيرادات بلغت 2.65 مليار جنيه خلال العام السابق 2020،وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 21 أبريل الماضى.

وتعمل “التشخيض المتكاملة القابضة” فى مجال الرعاية الصحية بأسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا بشكل أساسى، وهى شركة مُدرجة فى بورصة لندن، وجرى إدراجها ازدواجًا فى البورصة المصرية مايو 2021.

وبدأ التداول على أسهم الشركة فى البورصة المصرية اعتبارا من 20 مايو 2021 بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم بعد تنفيذ عدة عمليات من الحجم الكبير قبلها بأيام.

وتضم الشركة عدة علامات تجارية فى سوق التحاليل المصرى، مثل معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية، كما تضم مراكز البرج سكان للأشعة فى مصر (افتتحت فى مارس 2020 المركز الخامس لمعامل البرج سكان للأشعة بمدينة الشيخ زايد فى طار خطة توسعات لإنشاء فرعين جديدين )

أما فى السوق الأردنية فتعمل الشركة عبر علامة “بيولاب”، وفى السودان من خلال علامات (المختبر)، (الترالاب)، أما فى نيجيريا فتعمل بعلامة (إيكولاب).

التشخيص المتكاملة تغلاق ملف الاستحواذ على مركز إسلام آباد التشخيصي إلى حين

موقع باكستان على الخريطة بالأحمر

وخططت الشركة للتوسع فى باكستان منذ العام الماضى عبر توقيع اتفاقية مبدئية للاستحواذ على سلسة مراكز أشعة باكستانية تحمل إسم “إسلام آباد التشخيصي” إلا أن ظروف البلاد السياسية والاقتصادية قد حالت دون إتمام الصفقة ،وفقا لإفصاح حديث مرسل للبورصة بتاريخ 6 سبتمبر الجارى.

وأخطرت التشخيص المتكاملة المتعاملين على السهم فى البورصة المصرية، بإنتهاء الفترة المتاحة للطرفين لتنفيذ عملية الاستحواذ الموقعة منذ ديسمبر 2021، وكذلك إنتهاء المهملة الإضافية لمدة ثلاثة أشهر دون إتمام الصفقة.

ونوهت الشركة إلى أن هذه المفاوضات ربما تسفر فى المستقبل عن تعديلا الاتفاقية الحالية وإعادة توقيعها مع الدخول فى اجراءات جديدة لاستيفاء متطلبات التنفيذ، وفقا للإفصاح.

واختارت الشركة الدخول فى هذه الصفقة فى إطار خطة للتوسع الجغرافى واستغلال الفرص فى الدول التى تتسم بتنوعها السكانى وقلة الكيانات الرائدة فى مجال الاختبارات التشخيصية.

ووقعت الشركة فى 20 ديسمبر الماضى اتفاقية مع مجموعة Evercare للاستحواذ على حصتها البالغة (50%) من أسهم مركز إسلام آباد التشخيصى الرائد فى باكستان بقيمة 72.3 مليون دولار تقريبا.

وقال التشخيض المتكاملة إن الطرفين سيظلان فى حوار ومفاوضات مفتوحة خلال الفترة القادمة حول إمكانية إعادة الاتفاق على تعاقد يراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها باكستان.

تأسس مركز إسلام آباد التشخيصى (IDC) عام 2005، على يد الدكتور ريزوان آبال، ونجح فى التحول إلى أكبر مقدمى خدمات التشخيص المتكاملة فى مجال الباثولوجيا والأشعة فى باكستان.

ويبلغ عدد الفروع التابعة له حوالى 89 مركزا منتشرة فى 23 مدينة باكستانية ، كما بلغ عدد رواده 2 مليون مريض أجريت لهم 3 ملايين اختبار فى عام 2021، وفقا للمعلومات المتاحة فى إفصاح البورصة.