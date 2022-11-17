التشخيص المتكاملة القابضة تسجل إيرادات بقيمة 2.8 مليار جنيه في 9 أشهر

أظهر أحدث نتائج أعمال لشركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الخدمات الطبية، انخفاض إيراداتها إلى 2.8 مليار جنيه تقريبًا، خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج التشخيص المتكاملة المجمعة، المرسلة للبورصة المصرية، الخميس، ارتفاع تكاليف النشاط بصورة طفيفة إلى 1.61 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما تراجع صافى الربح إلى صافي أرباح الشركة إلى 403 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليه، مقارنة بصافى ربح بلغ 1.14 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.67 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 1.83 جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

التشخيص المتكاملة تسجل إيرادات قوية من قطاع التشخيصات الطبية التقليدية

هند-الشربيني-الرئيس-التنفيذى-لشركة-التشخيص-المتكاملة-القابضة–IDH-

وسجلت الشركة معدل نمو محلوظ في إيرادات قطاعات التشخيصات الطبية التقليدية باستثناء اختبارات كورونا بنسبة 14% حتى سبتمبر ما يمثل 76% من إجمالي إيراداتها خلال فترة التسعة أشهر.

من جانبها عبر د. هند الشربيني، الرئيس التنفيذى للشركة عن اعتزازها بالأداء الفني والتشغيلى للشركة خلال التسعة أشهر، مشيرة إلى أن هذا الأدء يعكس الأسس القوية للشركة وقدرتها على النمو مستقبلًا.

وقالت الشربيني إن هذه النتائج تمثل انجاز استثنائي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها 3 أسواق رئيسية من أصل 4 أسواق تنشط فيهم الشركة، حيث ساهم انخفاض العملة في هذه الأسواق إلى زيادة معدلات التضخم وضعف القدرة الشرائية للمرضى.

تسجيل إيرادات بقيمة 1.9 مليار جنيه فى النصف الأول

أظهر أحدث نتائج أعمال لشركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الخدمات الطبية، انخفاض إيراداتها إلى 1.9 مليار جنيه تقريبًا، خلال النصف الأول المنتهى مارس الماضي ، مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج التشخيص المتكاملة المجمعة، المرسلة للبورصة (12 سبتمبر الماضى)، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 987.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما تراجع صافى الربح إلى صافي أرباح الشركة إلى 439 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بصافى ربح بلغ 668 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.7 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 1.08 جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وفسرت د. هند الشربيني، الرئيس التنفيذى للشركة، تراجع الإيرادات خلال الربع الثانى والنصف الأول من 2022 إلى انخفاض إيرادات اختبارات كورونا نتيجة انخفاض الطلب عليها فى ظل تحسن أحوال الجائحة بمصر وغيرها، إضافة إلى انخفاض أسعارها للأسباب نفسها.

وأشادت الشربيني بالأداء المالى والتشغيلى لخدمات الشركة بشكل عام فى ظل محيط من التحديات الواسعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وفقًا لإفصاح تفسيري مرسل للبورصة، الاثنين.

وأشارت الرئيسة التنفيذية إلى نمو الطلب على الاختبارات التشخيصية التقليدية- خلافا لكورونا- بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعكس مكانة الشركة فى سوق التحاليل والتشخيصات الطبية المحلية والإقليمية.

ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول

شركة التشخيص المتكاملة اللوجو الجديد

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع المنتهى مارس الماضى، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج الربع المجمعة المرسلة للبورصة (يونيو الماضى)، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 684.7 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 491 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما تراجع صافى الربح إلى صافي أرباح الشركة إلى 314.1 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح بلغ 341.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.49 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.54 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وفسرت التشخيص المتكاملة نمو الإيرادات بنمو نشاطها فى مصر والأردن بنسبة 8% و4% خلال الثلاثة أشهر المشار إليهم ، وفقا لإفصاح موازى مرسل للبورصة الأربعاء.

وقالت الدكتورة هند الشربيني، فى تعليقٍ ساعتها، إن نتائج أعمال خلال الربع الأول جيدة للغاية، مشيرة إلى نجاح الشركة فى الحفاظ على هذا المعدل من الإيرادات رغم تراجع إيرادات اختبارات كورونا نتيجة انخفاض الطلب عليها فى ظل تحسن أحوال الجائحة فى مصر وغيرها .

عمومية لندن تقر أعلى توزيع أرباح فى تاريخها على المساهمين بقيمة 1.3 مليار جنيه

الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة القابضة- IDH-

وأقرت عمومية الشركة فى 8 يونيو الماضى أكبر عملية توزيع أرباح نقدية على المساهمين فى تاريخها بقيمة إجمالية تعادل 1.3 مليار جنيه تقريبا.

وقالت التشخيص المتكاملة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن الموافقة على هذا التوزيع حصلت فى اجتماع الجمعية العامة السنوى المنعقد فى لندن بتاريخ 7 يونيو الماضى.

ويعادل التوزيع النقدى المقترح حوالى 69.5 مليون دولار بما يعادل 1.3 مليار جنيه مصرى سيجرى توزيعها فى شكل كوبون نقدى فى البورصة بواقع 2.17 جنيه للسهم عن نتائج أعمال العام الماضى 2021.

ويعتبر هذا التوزيع الأعلى فى تاريخ الشركة مقارنة بحجم الأرباح الموزعة خلال عام 2020، والبالغة 29.1 مليون دولار تعادل أقل من نصف التوزيع المقترح عن عام 2021.

وكشفت نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضى تصاعف صافى أرباحها إلى 1.49 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح قده 609.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 144.5% تقريبا.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.22 مليار جنيه خلال 2021 ،مقارنة بإيرادات بلغت 2.65 مليار جنيه خلال العام السابق 2020،وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 21 أبريل الماضى.

وتعمل “التشخيض المتكاملة القابضة” فى مجال الرعاية الصحية بأسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا بشكل أساسى، وهى شركة مُدرجة فى بورصة لندن، وجرى إدراجها ازدواجًا فى البورصة المصرية مايو 2021.

وبدأ التداول على أسهم الشركة فى البورصة المصرية اعتبارا من 20 مايو 2021 بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم بعد تنفيذ عدة عمليات من الحجم الكبير قبلها بأيام.

وتضم الشركة عدة علامات تجارية فى سوق التحاليل المصرى، مثل معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية، كما تضم مراكز البرج سكان للأشعة فى مصر (افتتحت فى مارس 2020 المركز الخامس لمعامل البرج سكان للأشعة بمدينة الشيخ زايد فى طار خطة توسعات لإنشاء فرعين جديدين )

أما فى السوق الأردنية فتعمل الشركة عبر علامة “بيولاب”، وفى السودان من خلال علامات (المختبر)، (الترالاب)، أما فى نيجيريا فتعمل بعلامة (إيكولاب).

وخططت الشركة للتوسع فى باكستان منذ العام الماضى عبر توقيع اتفاقية مبدئية للاستحواذ على سلسة مراكز أشعة باكستانية تحمل إسم “إسلام آباد التشخيصي” إلا أن ظروف البلاد السياسية والاقتصادية قد حالت دون إتمام الصفقة ،وفقا لإفصاح حديث مرسل للبورصة بتاريخ 6 سبتمبر الماضى.