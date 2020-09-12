التسويق عبر الفيديو المباشر يرفع سهم بامبيوزر بنسبة 1,200% (جراف)

صعد سهم شركة بامبيوزر Bambuser السويدية للبث المباشر بنحو 13 ضعفا بما يعادل نسبة 1,200% منذ تحولها إلى التسويق عبر الفيديو المباشر قبل عام.

ويرجع الفضل إلى الإغلاقات العامة التي عجلت التحول إلى الإنترنت، حسب بلومبرج

تختص الشركة بتقديم خدمة البث المباشر للأفراد والشركات.

التسويق عبر الفيديو المباشر

وبات تحول الشركة نحو التسويق عبر الفيديو المباشر يعني تمكين المستهلكين من اختيار فستان ملائم من حيث الحجم عبر فيديو البث المباشر.

وبفضل تطبيق بامبيوزر تستطيع شركة منتجة للأجهزة الأليكترونية الدخول إلى جلسة بث مباشر مع العارضين.

وفي غضون هذا، يضغط المستهلكون على منتج معين بغرض الشراء، بحيث يتم تنفيذ الأمرين داخل نافذة بث مباشر واحدة.

ظلت أسعار أسهم الشركة تتداول عند مستويات تقل عن 5 دولار للسهم خلال الفترة الأكبر من قيدها في البورصة.

وتقول وكالة بلومبرج إن القفزة التي حققتها أسهم الشركة مؤخرا رفعت سعرها.

وكسرت الشركة حاجز سعرها عند القيد في البورصة للمرة الأولى منذ الطرح الأولى للشركة عام 2017.

وتستقر القيمة السوقية للشركة حاليا عند 1.6 مليار كورونا (177 مليون دولار) في بورصة ناسداك ستوكهولم للشركات الأصغر حجما.

وفيما يلي بيان بتطور القيمة السوقية للشركة بالمليار كورونا سويدية:

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 7 مليون كورونا خلال النصف الأول من 2020.

توقعات بعدم انحسار الطلب

وتتوقع فريدا برات المستشارة المالية لدى شركة نوردنت عدم انحسار الطلب على خدمات مثل التسويق عبر الفيديو المباشر حتى بعد انتهاء القيود الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبرغم هذا ترى برات أن القفزة السعرية لسهم بامبيوزر “غريبة” مبررة هذا بأن السهم عالي المخاطرة تحركه التوقعات.

ويتعين على المستثمرين لذلك ” مراعاة أن استثمار ما، خصوصا عند هذه المستويات، هو بمثابة طلقة في الظلام.”

قضت بامبيوزر الجزء الأكبر من نشاطها منذ تأسيسها عام 2007 في مساعدة الوكالات الإخبارية مثل الاسوشيتد برس وشركة Yle الفنلندية للبث المباشر.

وتمتلك الاسوشيتد برس بحصة أقلية في بامبيوزر.

وبجانب التوجه طويل الأجل لنشاط التجزئة إلى الإنترنت، أدت القيود الناجمة عن فيروس كورونا إلى إجبار متاجر التجزئة على إيجاد طرق جديدة للوصول إلى المستهلكين.

ونجحت بامبيوزر في اجتذاب زبائن مثل عملاق التجزئة السويدي Hennes & Mauritz وسلسلة ماتاس الدنماركية لمستحضرات التجميل وصيدلية ابوتيا التي تعمل عبر الإنترنت.

وقالت بامبيوزر الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة هي سوقها الأكبر وأنها جمعت تمويل بقيمة 34.5 مليون دولار خلال الجائحة.

نشاط رائج في آسيا

التسويق عبر الفيديو المباشر يعد ضمن الأنشطة الرائجة حاليا في آسيا خصوصا الصين.

وقفزت قيمة البضائع التي تم بيعها باستخدام التسويق عبر الفيديو ثلاثة أضعاف لتصل إلى 451 مليار يوان (66 مليار دولار) العام الماضي.

ومن المتوقع زيادة المبيعات بأكثر من الضعف خلال العام الجاري، حسب شركة اي.سريتش البحثية في شنغهاي.

ومن المقدر نمو حصة التسويق الصيني عبر الفيديو المباشر إلى 20% في عام 2022 صعودا من 4.5% العام الماضي.

وخارج آسيا، اشترت فيسبوك العام الماضي شركة Packagd الناشئة للتسويق عبر الفيديو. اشترت فيسبوك شركة Packagd الناشئة

وبدأت شركة أمازون تهتم كذلك بالتسويق عبر الفيديو المباشر.

التقنيات التي تستخدمها بامبيوزر ليست فريدة وبرغم هذا تقود الشركة حاليا السوق في العالم الغربي في مجال التسويق عبر الفيديو المباشر، حسب اي.سريتش.

وتتسم بامبيوزر بمزايا تنافسية من حيث السعر لأنها تمتلك جميع التقنيات المستخدمة بواسطتها.

وتعول بامبيوزر على استمرار تحول عادات الشراء للناس صوب الإنترنت حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

