التسوية فى سوريا.. مخرجاً من الأزمة اللبنانية

من نافلة القول إن الحرب فى سوريا منذ 2011.. امتداد لحالة الأزمة اللبنانية منذ 1975، يفاقمهما التعقيد الدولى والإقليمى حولهما، سواء بسبب تنافس القوى الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة وروسيا أو جراء تسابق الجارات الإقليميات غير العربيات لملء الفراغ الناشئ عن ارتباك النظام العربى بعد تغييب دور القاطرة

من نافلة القول إن الحرب فى سوريا منذ 2011.. امتداد لحالة الأزمة اللبنانية منذ 1975، يفاقمهما التعقيد الدولى والإقليمى حولهما، سواء بسبب تنافس القوى الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة وروسيا أو جراء تسابق الجارات الإقليميات غير العربيات لملء الفراغ الناشئ عن ارتباك النظام العربى بعد تغييب دور القاطرة المصرية، ابتداءً من منتصف سبعينيات القرن الماضي.. وإلى عجز كل من بغداد والرياض منذ ذلك التاريخ فى الحلول محل القاهرة.. إلى جملة المشهد الإقليمى المعقد على النحو الجارى، إلى اليوم الذى تعتمد فيه واشنطن وموسكو (وحلفاؤهما) على عنصر الردع المتبادل فى سوريا من دون إعلان النصر النهائى والقبول بتسوية شاملة تراعى التوازن بين التدخل الكثيف لموسكو وبين وجود قاعدة عسكرية أميركية- أياً كان حجمها- إذ يرسّخان أمراً واقعاً غير محدد المدي، يصعِّد من حرج انتقال الاحتقان والتوتر فى الساحة السورية نحو تجديد مستويات الاستقطاب لدى الجار اللبنانى المتاخم.. المتواجد بساحته معظم الأطراف المتورطة فى الأزمة السورية، مايزيد من اشتعال المنطقة شرق البحر المتوسط.. كما يهدد بالخطر المصالح الحيوية لمختلف الفرقاء الدوليين والإقليميين، خاصة مع وجود المنظمات (الإرهابية) التى لا يزال خطرها قائماً.. وعلى النحو الذى نجح خلاله تنظيم «داعش» قبل ساعات فى استعادة السيطرة مجدداً على مدينة «البوكمال» الذى سبق للمسلحين الموالين للنظام السورى تحريرها الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن السجال لايزال قائماً.. بالنسبة للمساهمات اللوجيستية المتنوعة للتنظيم من أطراف متنفذة على مسرح العمليات فى سوريا، الأمر الذى يتزامن مع أسبوع مضطرب سياسياً فى لبنان.. سواء بإعلان رئيس الحكومة استقالته بعد مغادرته إلى الرياض، لحقها تصعيد خليجى فى سحب رعاياهم من بيروت.. بالتوازى مع رفع الوتيرة الهجومية لحزب الله اللبناني، وهى كلها أمور تتبلور مع مساع أميركية وفرنسية دون حل محتمل قريباً، كون الأزمة إقليمية أساساً قبل أن تكون داخلية، تحتاج لتسويتها إلى صيغة دولية- إقليمية مقبولة لفض الاشتباك القديم- الجديد فى كل من الحالتين اللبنانية والسورية، للوصول إلى تنازلات متبادلة لا تستبعد من جانب ثالث الحالة اليمنية التى تبدو الهدف الأبعد لهذه المرحلة.

وسط هذه السياسات المتقاطعة يلوح فى الأفق- ربما- بصيص أمل فى نهاية النفق المعتم، إذ تلتزم أميركا وروسيا من خلال بيانهما المشترك 11 نوفمبر الحالى بمواصلة جهودهما فى الحرب على «داعش»، كذا من استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وعلمانيتها، وعلى عدم وجود حل عسكرى للأزمة السورية، وعلى أن التسوية النهائية للنزاع يجب أن تكون فى إطار عملية جنيف- وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254، الملتزم به النظام السوري، الأمر الذى وصفه الرئيس الأميركى «ترامب» بأنه سينقذ عدداً هائلاً من الأرواح، فيما يقول الرئيس الروسى «بوتين» عن البيان المشترك بأنه «مهم للغاية ويؤكد مبادئ الحرب على الإرهاب».

إلى ذلك، ربما يمثل ما سبق من اتفاق بين القطبين- كالقطرة أول الغيث.. لإنجاز تسوية سورية ستكون بالتأكيد بعد نحو أربعة عقود تحت النيران- مخرجاً لتهدئة الأزمة اللبنانية.