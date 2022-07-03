التسهيلات الائتمانية للقطاع العائلي تسجل 666 مليار جنيه نهاية مارس

أظهرت إحصائيات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن حجم القروض العائلى بالعملات المحلية بلغ 666.515 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 632.513مليار بنهاية فبراير.

كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية بالقطاع المصرفي لتسجل 3.419 تريليون جنيه نهاية مارس 2022، مقارنة مع 3.241 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي منذ قليل وصول التسهيلات الممنوحة للقطاع الحكومي إلى 1.313 تريليون جنيه و للقطاع الغير حكومي بلغت 2.106 تريليون جنيه.

وسجلت التسهيلات الممنوحة للقطاع الحكومة بالمحلية 912.639 مليار جنيه، و بالعملات الاجنبية 400 مليار جنيه.