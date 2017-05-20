التسعير المتوازن يدفع نيسان قشقاي لصدارة السيارات الرياضية

أحمد شوقيتصدرت نيسان قشقاي قائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، بمبيعات بلغت 1648 وحدة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ432 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2016، بزيادة تصل إلى 1216 وحدة، ونسبة نمو 281%.وفي المرتبة الثانية حلّت كيا سبورتاج بمبيعات 569 وحدة مقابل 680

أحمد شوقي

تصدرت نيسان قشقاي قائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، بمبيعات بلغت 1648 وحدة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ432 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2016، بزيادة تصل إلى 1216 وحدة، ونسبة نمو 281%.





وفي المرتبة الثانية حلّت كيا سبورتاج بمبيعات 569 وحدة مقابل 680 خلال الربع الأول من 2016 بتراجع 111 سيارة، بنسبة انخفاض 16,3%. وحلّت شيري تيجو فى المرتبة الثالثة بمبيعات 568 سيارة، مقابل 562 وحدة، بزيادة 6 سيارات، ونسبة نمو 1%.

أما رينو داستر فحلّت فى المركز الرابع بمبيعات وصلت إلى 429 سيارة، مقابل 50 سيارة فقط خلال الربع الأول من 2016 بزيادة 379 وحدة، ونسبة نمو 758%.

وفي المركز الخامس حلّت هيونداي توسان بمبيعات بلغت 366 سيارة، مقابل 1896 وحدة، بتراجع وصل إلى 1530 وحدة، ونسبة انخفاض 80,7%.

ويعتبر العديد من العاملين والخبراء في سوق السيارات أن صدارة نيسان سوق السيارات الرياضية أقل من 2000 سي سي، يعود إلى سياسات التسعير المتَّبَعة بها، والتي راعت التدرج في الزيادات على خلفية تقلبات أسعار الصرف وتوزيعها بين الشركة والعميل.

وبتتبُّع مسلسل زيادات الأسعار في السوق المحلية خلال الشهور الماضية نجد أن الزيادات في أسعار “نيسان” تعتبر أقل، إذا قورنت بالعديد من السيارات المنافِسة.

وأرجع عبد الهادي حسن، مدير معارض الأمراء للسيارات، صدارة نيسان قشقاي قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات، إلى النمو الكبير بمبيعاتها خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مضيفًا أن الشركة تبنّت سياسات تسعير عادلة؛ أخذت في الاعتبار مبدأ التدرج في الزيادة وعدم نقل الأعباء كاملة إلى العملاء.

وأضاف أحد تجار السيارات أن سياسات التسعير المتوازن لدى “نيسان” انعكست في الزيادة الأخيرة التي أقرتها منذ نحو أسبوعين، إذ شملت طرازين فقط هما صني وسنترا، وتراوحت الزيادة بين 2000 و6000جنيه.

وأوضح أن حملة التخفيضات التي دشنتها الشركة، خلال مارس الماضي، تعكس ملاءمة الأسعار السائدة مع القيمة الحقيقية للسيارة؛ إذ تراوح متوسط التخفيضات حول 10 آلاف جنيه.