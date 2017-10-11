التسعير الإلزامى يتسبب فى بوار السكر الحكومى

❐ أكثر من نصف إنتاج «النوبارية» فى المخازن.. وانتعاشة بمبيعات القطاع الخاصأحمد عاشورتسبب قرار الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام شركات النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم للسكر بتثبت سعر إنتاجها عند 10.5 جنيه للكيلو فى مايو 2017 ثم 9.5 جنيه بأغسطس، فى «ب

❐ أكثر من نصف إنتاج «النوبارية» فى المخازن.. وانتعاشة بمبيعات القطاع الخاص

أحمد عاشور

تسبب قرار الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام شركات النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم للسكر بتثبت سعر إنتاجها عند 10.5 جنيه للكيلو فى مايو 2017 ثم 9.5 جنيه بأغسطس، فى «بوار» مبيعاتها، وعدم قدرتها على منافسة شركات القطاع الخاص التى تمتلك الحرية الكاملة فى تسعير منتجاتها.

قال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر، إن شركته عجزت عن بيع 60 ألف طن تمثل %50 من إنتاجها، لعدم قدرتها على منافسة الشركات الخاصة ممثلة فى “النيل” و«الإسكندرية» و«صافولا» السعودية.

وقال كامل لـ«المال» إن الشركات الخاصة الثلاث لديها مرونة فى تسعير منتجاتها وتقديم تسهيلات للموردين بينما «النوبارية»، غير قادرة على ذلك لالتزامها بالتسعير الذى حدده وزير التموين سواء فى مايو أو أغسطس، مضيفاً أن شركته تقدمت بمذكرة لـ«مصيلحى» تطالب فيه بمنحها الحرية فى التسعير قبل تعرضها للانهيار.

واستهدف قرار تثبت أسعار شركات «النوبارية» و«الدقهلية» و«الفيوم» و«الدلتا»، التى تساهم فيها الدولة بحصص مختلفة من خلال البنوك وشركات التأمين، الحد من الارتفاع الجنونى للسكر ليتجاوز سعر الكيلو 16 جنيها.

من جانبه، قال رئيس إحدى شركات السكر الخاصة، اشترط عدم ذكر اسمه، أن الحل الوحيد لحل أزمة شركات البنجر الحكومية هو السماح لها بوضع أسعارها بحرية كاملة، وفقاً للتغيرات اللحظية للسوق بالتوازى مع فرض رسوم حمائية على واردات السكر الخام نظراً للانخفاض الشديد فى الأسعار العالمية مقارنة بالسكر المحلى.

وأضاف أن كميات السكر المتاحة بالسوق حاليا تكفى الاستهلاك حتى بداية موسم الإنتاج المقبل، خاصة بعد قيام وزارة التموين بالتعاقد على كميات هائلة من السكر الخام وتوزيعه على الشركات الحكومية لتكريره.

وتصاعدت الفترة الماضية الخلافات بين الشركات المنتجة لسكر البنجر حول فرض رسوم حمائية على واردات السكر الخام وشركة صافولا السعودية، وطالبت الشركات بفرض رسوم تصل إلى %20 لحمايتها من الإغراق، بينما رفضت شركة السعودية أى تحريك فى الرسوم، فهى تعتمد على «الخام» فى التصنيع.

وقال كامل، فى تصريحات سابقة، إن فرض رسوم حمائية على الخام واستمرار منع استيراد السكر الأبيض يأتى تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمته الشركات المنتجة لسكر البنجر مع وزير التموين، بشأن تثبت الأسعار عند مستوى 10.5 جنيه للكيلو، رغم أنها كانت تتجاوز حينها 16 جنيها تأثراً بارتفاع الأسعار عالمياً.

وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضى عن استمرار منع استيراد السكر الأبيض، مع إعادة النظر فى ضوابط الاستيراده فى ضوء المناقشات التى أثيرت فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية دون الكشف عن أى تفاصيل.