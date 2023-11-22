«التسعيرتان ونقص وغش الأدوية».. أزمات تلاحق هيئة الدواء المصرية

لم تعد أزمة نقص العديد من أدوية الأمراض المزمنة، خاصة المستوردة، هي الأزمة الوحيدة التي يعيشها سوق الدواء المصري، في ظل ارتفاع حالات غش الأدوية خلال العام الجاري، علاوة على أزمة البيع بتسعيرتين.

وبحسب تحذيرات هيئة الدواء المصرية، والتي جاء أغلبها بناء على شكاوى تقدمت بها الشركات المنتجة للأدوية التي تعرضت للغش، بلغت 27 منشور منذ يناير 2023 وحتى 23 أكتوبر الماضي، منهم 4 منشورات تتضمن سحب أصناف بعينها لعدم مطابقة التشغيلة.

فيما حذرت هيئة الدواء من 23 صنف دواء مغشوش يتم تداوله في سوق الدواء، بعد أن وردت للهيئة شكاوى من الشركات المنتجة بوجود أصناف لها في السوق تم غشها وتوزيعها على الصيدليات.

وبحسب موقع الهيئة، فإن العام 2021 بلغ عدد منشورات التحذير 28، منهم 16 لأصناف غير مطابقة للمواصفات، و12 تحذير لأصناف دوائية مغشوشة.

كما كشف موقع الهيئة عن وجود 33 منشور تحذير في العام الماضي 2022، منهم 6 أصناف غير مطابقة للمواصفات، و26 تحذير بخصوص أصناف مغشوشة.

وأظهرت منشورات الهيئة خلال العام الجاري وحتى 23 أكتوبر الماضي، عن 27 تحذير منهم 4 لأصناف غير مطابقة للمواصفات، و23 صنف تعرض للغش.

فيما كشف عدد من الصيادلة التقت بهم “المال” عن وجود العديد من الأصناف الدوائية المغشوشة في سوق الدواء المصري، ولم يتم الاعلان عنها من خلال هيئة الدواء، منها فوار يستخدم لتسكين الألام، ولبوس لعلاج ارتفاع الحرارة عند الأطفال علاوة على أصناف أخرى.

وقال مصدر بهيئة الدواء، رفض ذكر اسمه، إن الهيئة تعاني من قلة عدد المفتشين، علاوة على وجود أزمة متعلقة بوسائل التنقل، مشيرا إلى أنها تعمل “الهيئة” مؤخرا على توفير وسائل تنقل للمفتشين لتسهيل عملهم.

“المال” حاولت التواصل عدة مرات مع المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، لكنه لم يستجيب.

أصناف دوائية غير مطابقة للمواصفات

Atozuril 0.5% 500mg /100mg powder

لعلاج الدواجن – سحب

Twinzol Eye Drop

لعلاج ارتفاع ضغط العين – سحب

Alveofact 108mg

مضاد حيوي – سحب

Deltaclav 228.5 mg/5ml

مضاد حيوي – لعلاج الالتهابات للأطفال – سحب

أصناف دوائية مغشوشة

Deltaclav 457mg/5ml powder for oral suspension

علاج الالتهابات الجلدية – غش تجاري

CIPROCIN 500mg Film coated tablets

مضاد حيوي- غش تجاري

Viagra 100 mg

لضعف الانتصاب – غش تجاري

Zora C tablet

Anschlarin syrup 120 ml

لعلاج الأنيميا – غش تجاري

Performa Extra Strength

لعلاج ارتفاع ضغط الدم – غش تجاري

Augmentin ES600

مضاد حيوي – غش تجاري

Nevaxal Fort eye drop

لعلاج تورم واحمرار العين – غش تجاري

Human Albumin vial

لعلاج أورام الدم – غش تجاري

Ciprobay 500mg and 750mg tablets

لعلاج الأمراض الجلدية – غش تجاري

Hibiotic N 600mg/5ml Suspension

لعلاج التهاب الأذن الوسطى – غش تجاري

Xilone Forte syrup

لعلاج الالتهابات – غش تجاري

Tavanic 500 mg tablet

لعلاج التهابات البروستاتا – غش تجاري

Oxyprogest Vial

علاجات لمنع الحمل – غش تجاري

Otrivin adults nasal drops solution 0.1%

لعلاج احتقان الأنف – غش تجاري

Controloc IV vial

أمراض الجهاز الهضمي – غش تجاري

Diflustero Sterile Ophthalmic Emulsion 5 Ml

لعلاج الالتهابات – غش تجاري

Bronchicum Elixir

لعلاج الكحة – غش تجاري

Polyfresh

لعلاج جفاف العين – غش تجاري

Tarivid 200 mg

مضاد حيوي – غش تجاري

Efalex Liquid 120 ml

لدعم وظائف المخ والعين – غش تجاري

Osteocare Liquid 120 ML

كالسيوم وفيتامين – غش تجاري

جدير بالذكر أن مطلع الشهر الجاري شهد قيام النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الدواء، بشأن معاناة المرضى من نقص أصناف عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت النائب في طلب الإحاطة إلى النقص في عدد من أدوية الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى والسرطان والغدة، الأمر الذي يمثل خطورة على الوضع الصحي للمرضى.

وأكد أن أسواق الدواء تشهد عشوائية في سياسة التسعير؛ حيث يختلف سعر الدواء من صيدلية لأخرى، بسبب عدم التزام البعض بسعر التشغيل، في ظل ضعف الرقابة على سوق الدواء.