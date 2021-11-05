اقتصاد وأسواق

التزكية تغلب على نتائج انتخابات غرف التطوير العقاري والملابس الجاهزة والبترول والحرف اليدوية باتحاد الصناعات

تجري خلال الشهر الجاري بمشاركة كبرى الشركات المصرية
المرسي عزت 8:22 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 8:22 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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اسفرت نتائج انتخابات اتحاد الصناعات عن فوز المتقدمين بالتزكية لغرف الملابس الجاهزة و التطوير العقاري و البترول والتعدين و الحرف اليدوية .

وتستمر انتخابات الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات حتي يوم 28نوفمبرالجاري.

ومن المتتظر بعد اجراء الانتخابات ، اجراء اختيارات داخلية في كل غرفة لاختيار رئيس الغرفة وفقا لقانون اتحاد الصناعات بما يهدف الي خدمة الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات.

ومن المتتظر ان تجري انتخابات غرفة الأخشاب الأحد القادم ، ضمن انتخابات الاتحاد التي يجري انعقادها خلال الشهر الجاري.

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ويضم اتحاد الصناعات 19غرفة تابعة تتنوع بين غرفة الصناعات الغذائية وغرفة الملابس الجاهزة وغرفة التطوير العقاري وغرفة البترول والتعدين وغرفة مواد البناء وغرفة الصناعات المعدنية .

كما يضم اتحاد الصناعات والذي يرأس مجلس إدارته المهندس محمد زكي السويدي غرف الأخشاب وغرفة الحرف اليدوية وغرفة الطباعة وغرفة الجلود، وغرفة الحبوب وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة صناعة السينما وغرفة الرعاية الصحية وغرفة الأدوية وغرفة الصناعات الهندسية.

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و يعد إتحاد الصناعات المصرية أحد أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر ،و يمثل قرابة 102,000 منشأة صناعية ينتمي 90% منها الى القطاع الخاص .

و يعمل بها ما يزيد عن 2 مليون عامل ، بالإضافة الى مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 18% من الإقتصاد الوطني.

ويقوم الإتحاد منذ نشأته بالإضطلاع بمسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في مصر من خلال الدعم المتواصل والدفاع عن مصالحه ، إيماناً بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة ولتحقيق رخاء الدول.

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ويرأس لجنة انتخابات اتحاد الصناعات أحمد أمين المسلمي، وتجري الانتخابات بمعدل غرفتين يوميا، بمتابعة كل من المهندس خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد واللواء مؤمن مخيمر أمين اللجنة التنظيمية للانتخابات .

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بقلم المرسي عزت

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