التزكية تحسم فوز أشرف سالمان و «جاب الله» بانتخابات اتحاد الأوراق المالية

كشفت مصادر مطلعة عن فوز كل من أشرف سالمان عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمارات، و محمد جاب الله عضو مجلس إدارة رؤية أون لاين للسمسرة، بالتزكية ضمن فئة المستقلين من ذوى الخبرة بانتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية .

وأضافت أن فئة المستقلين تضم 3 مقاعد، فيما يتنافس عليها حوالي 4 مرشحين، من بينهم اثنان تم حسم موقفهما بالفوز بالتزكية.

وأوضحت أن المنافسة الحالية ستكون بين كل من محمد يونس عضو مجلس إدارة صندوق مصر المستقبل، ومحمد كمال الممثل عن شركة إيليت .

تجدر الإشارة إلي أن الشركات العاملة توافدت بشكل ملحوظ للتسجيل في الجمعية العامة لاتحاد الأوراق المالية تمهيدًا لبدء انتخاب مجلس إدارته حال اكتمال النصاب القانوني .