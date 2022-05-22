التزامات القطاع الخاص أمام «السكة الحديد» للموافقة على تشغيل وإدارة 1512 عربة قطار

وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل نحو 16 شرطا إلزاميا فى العقد الاسترشادي، سينفذها التحالف أو الشركة الفائزة بإدارة وتشغيل ورش كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، و 212 عربة ركاب vip و 1300 عربة ركاب روسى التصنيع، لضمان الحفاظ على المرفق و الخدمة للمواطنين.

والعقد الاسترشادى تسلمته حتى الآن 12 شركة محلية وعالمية شاركت فى جلسة الاستفسارات التى عقدتها الهيئة مؤخرا، ويتضمن الملامح الرئيسية لأسلوب دخول القطاع الخاص المحلى والخارجى فى إدارة وتشغيل المرفق خلال السنوات المقبلة.

والوحدات المتحركة فئة «VIP» تتوزع بواقع 69 درجة أولى، و 115 درجة ثانية، و23 بوفيه، و5 عربات «top vip» بينما تضم العربات الروسية 500 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، و500 درجة ثانية مكيفة، و300 عربة مكيفة.

تصدرت الالتزام المبدئية، القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية الوقائية والتصحيحية والعمرات لكل أنواع ومكونات العربات وذلك لفترة 15 عاما، إلى جانب التزام الكيان الفائز بمتوسط توقيت إصلاح أى عطل خلال 15 دقيقة عند وقوعه بين مسافة 300 ألف كيلو متر، شريطة عدم تأثير ذلك العطل على سلامة الحركة التشغيلية فيما بعد، وأيضا الالتزام بتنفيذ عمليات الإصلاح والتلفيات الناتجة عن الحوادث وعيوب التصنيع، على أن تقوم الهيئة بمحاسبة تلك الأعمال بنظام مختلف عن قيمة التكلفة المالية لأعمال الصيانة والتشغيل المتفق عليها.

ونصت على أن القطاع يقتصر دوره على التشغيل وإدارة الصيانة، وستدفع الهيئة مقابلًا شهريًا نظير الخدمات المقدمة، فضلًا عن أنها ستوفر مصادر الكهرباء والهواء المضغوط للورشة، كما تتولى تموين العربات بالوقود اللازم للتشغيل.

وشملت الالتزامات أيضا، الحفاظ على الوحدات المتحركة ومكوناتها بنفس الحالة التى تسلمتها الشركة من الهيئة، باستثناء التآكل والاستهلاك العادي، والالتزام بالعربات منذ ضمها على جدول التشغيل أثناء سيرها حتى عودتها مرة أخرى إلى ورشة الصيانة.

ويلتزم القطاع الخاص، بنسبة عمالة لا تقل عن 75% من العاملين بالورشة، مع توفير وسائل الحماية و التأمين والحراسة للمعدات والعربات، ومخازن قطع الغيار، وتطبيق جميع الاشتراطات البيئة، فى نفس الوقت ستكون الشركة الفائزة مسئولية ماليا وجنائيا عن أى خسائر أو أضرار أو حوادث ناتجة عن أعمال الصيانة والعمرة.

الشركة الفائزة تستخدم ورش التجهيز اليومى بالقاهرة.. والصيانة فى مواقع أخرى

والشركة الفائزة، ستكون أيضا ملتزمة بتوفير معدات إضافية لورشة كوم أبو راضي، ورفع كفاءة الآلات الحالية، وذلك بعد إجراء معاينة وتقييم من المؤهلين من الكيانات المتنافسة على المشروع للاطلاع على الأمر بشكل كاف.

فى الوقت نفسه، فإن هيئة سكك حديد مصر ستسلم القطاع الخاص جميع المبانى والمعدات الحالية بورشة كوم أبو راضى، مع توفير المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالحالة الفنية للقطارات وماكينات الصيانة، حتى يتمكن مع تقييم المستلزمات المطلوبة لبدء تنفيذ الاتفاق بمجرد إبرامه، وإمكانية التعاقد مع الأطراف والجهات المحلية الأخرى والكيانات الاستثمارية، ولكن شرط موافقة الهيئة.

وتم إنشاء ورشة كوم أبو راضى فى عام 1983 لتكون المقر الرئيسى لأعمال عمرات العربات المكيفة والمميزة، وتصل مساحة الكلية 75 فدانا، وتحتوى على عدد من مواقع الصيانة، و ترتبط بخط سكك حديد «القاهرة – الفيوم» الفيوم لسهولة ترحيل العربات من وإلى الخطوط الرئيسية، ويعمل بها 1800 عامل وفنى ومهندس واداري.

وألزمت الهيئة الشركة التى تقتنص المشروع، إعلامها بصفة شهرية عن أعمال التعاقد التى تنفذها سواء من حيث قطع الغيار التى قامت بشرائها أو التى أبرمت عقودها، وتقديم أيضا دفاتر الحسابات وغيرها من السجلات المالية لإثبات الأصول المستلمة عند التعاقد، و التى اشترتها أثناء مدة سريان العقد، مع تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات اليومية.

وارتفعت إيرادات السكك الحديدية بنسبة %4.2 خلال الربع الأول من 2022 لتسجل نحو 828.4 مليون جنيه فى مقابل 794.8 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2021، وقفزت كميات البضائع المنقولة عبر الشبكة الحديدية بنسبة %1.4 خلال الربع نفسه، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار العقد الاسترشادي، إلى أن وجود عدد من المعايير يشترط توافرها عند الرغبة فى التأهيل المسبق للمنافسة على مناقصة مشروع إدارة وتشغيل العربات والورشة، منها أن تكون الشركة متخصصة بالفعل فى مجال صيانة الوحدات المتحركة والإشارة إلى العمليات التى نفذتها على مدار 3 أو 5 سنوات مضت، مع إيضاح هيكل المساهمين، وتقديمها مما يثبت عدم وجود أحكام قضائية ضدها.

وأشار العقد إلى أن عمليات الصيانة الدورية والتجهيز اليومى لعربات “VIP” ستتم فى «سقيفة» ورشة الإسبانى التابعة لورش الفرز بالقاهرة البالغ مساحتها 32 ألف متر مربع، بينما تجرى أعمال العمرة للعربات بورشة كوم أبو راضي.

ويبلغ عدد العمالة فى ورشة الإسبانى 232 عاملا وفنيا ومهندسا واداريا، وتحتوى على أقسام للبواجى «عجل القطارات»، ودائرة الهواء، والكهرباء والتكييف، وأجهزة الجر، بينما يبلغ عدد العاملين فى ورشة أبوغاطس لـ 586 عاملا وفنيا ومهندسا وإداريا، وتضم نفس الأقسام فى السابقة.

وستنفذ أعمال الصيانة الدورية والتجهيز القومى للعربات الروسية فى ورش أبو غاطس بالقاهرة والتى تصل مساحتها إلى 27 فدانا، وإجراء العمرة فى ورشة أبو زعبل.

الاعتماد على %75 من العاملين فى الورش وشراء معدات جديدة.. تسليم تقارير شهرية عن عقود قطع الغيار والإيرادات والمصروفات المحصلة

والفائز بالمشروع -سواء كان تحالفًا أو شركة- ملزم أيضا، بوضع خطة لكيفية الحفاظ على الحالة الفنية للأسطول المذكور سابقًا، وإستراتيجية محددة لاستخدامات مهمات قطع الغيار وطرق ترشيدها بما لا يخل بجودة القطارات، إلى جانب إعداد برنامج تفصيلى عن آليات الارتقاء بأداء %75 من إجمالى العمالة التى يعتمد عليها فى الورشة، فضلًا عن توفير نظام يساعد فى قياس أداء الخدمة ومدى تطورها بشكل مستمر.

وفكرة إشراك القطاع الخاص فى مرفق السكة الحديد لست جديدة، فقد شهدت اهتمامًا كبيرًا من وزارة النقل فى الفترة الماضية، خاصة بعد نجاح التجربة فى مترو الأنفاق، وتسعى من خلال تلك الشراكة الحفاظ على العربات الروسية الجديدة، وصفقة القطارات المكيفة، التى تم شراؤها عبر قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، بقيمة تتجاوز 25 مليار جنيه.