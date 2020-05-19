التريند «بوابة خلفية» لنجوم مسلسلات رمضان لجذب الجمهور

يحاول بعض نجوم مسلسلات رمضان الحالي جذب الجمهور لأعمالهم من خلال تصدير صورة أنهم يتصدرون التريند كل يوم بحلقات مسلسلاتهم، برغم أن أغلب المسلسلات الرمضانية لم تحقق مشاهدة عاليةعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نادر عدلي : التريند كذبة كبرى يحاول تصديرها النجوم للجمهور

بدوره، أكد الناقد الفني نادر عدلي أن ” التريند” عبارة عن كذبة كبرى يحاول من خلالها بعض النجوم إظهار أن لهم شعبية ما لمسلسلاتهم في السباق الرمضاني بعد فشلها وعدم إقبال الجمهور عليها .

وأشار إلى أن إعطاء الأمثلة في هذا الأمر أصبح أمرا ضروريا لكشف الحقائق؛ لأنه يزيد كل عام خاصة في شهر رمضان الذي توجد فيه منافسة كبيرة بين المسلسلات .

وأوضح أن مسلسل النهاية ليوسف الشريف حقق تريند قبل شهر رمضان بمجرد عرض البرومو الرسمي له ، لكن ترتيب مشاهدته حاليا تراجع مقارنة بمسلسلات الاختيار والبرنس والفتوة، التي تفوقت عليه برغم تصدير صناعه أنه سيحقق أعلى مشاهدة وأنه سيكون التريند.

ولفت إلى ان التريند حينما يتم تصديره بهذه الصورة يكن فيه ضررا حقيقيا للنجم نفسه.

ولفت إلى أن هناك مسلسلات تأثرت بعرضها على قنوات غير جاذبة للجمهور مثل شاهد عيان وسلطانة المعز والقمر آخر الدنيا، لأن المواعيد الخاصة بهم متضاربة مع مسلسلات النجوم الكبار على قنوات تليفزيونية هامة.

قدري الحجار: يتم استغلال مواقع السوشيال ميديا

ويرى الناقد الفني قدري الحجار أن شركات إنتاج المسلسلات تحاول عمل دعاية للأعمال الدرامية التي تقدمها في السباق الرمضاني على مواقع السوشيال ميديا ، وتصدير أن مسلسلاتها ونجومها وأبطالها يحققون التريند في الحلقات المعروضة للجمهور.

وتابع أن مسلسل النهاية أبرز صناعه أن الصحف الإسرائليية تحدثت عن العمل، حتى يتم تشويق المشاهدين له وذلك لاستغلال السوشيال ميديا في إبراز نجاح المسلسل.

وأشار إلى نسبة المشاهدة للأعمال الفنية والدرامية يجب التدقيق فيها من خلال أراء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “مثلا جميعنا يعلم أن مسلسل الاختيار هو رقم 1 في مصر؛ لأنه يحكي قصة بطل من أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بحياتهم من أجل حمايتنا وحدث تعاطف والتفاف من الجمهور حوله”.

وأضاف: “|نجاح السوشيال ميديا أحيانا لا يعتبر هو الأساس؛ لأن هناك شركات تقوم بعمل بحث عن الأعمال الفنية ومعرفة مدى نسب مشاهداتها الحقيقية مثل ابسوس للأبحاث”.

أحمد سعد الدين : يحاولون عمل دعاية لمسلسلاتهم والتصويت الإلكتروني غير حقيقي

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن التصويت الإلكتروني في الأساس ليس مضمونا وحقيقيا؛ لأنه ليس عليه أي رقابة ملموسة ومعظم النجوم يحاولون تصدير أن مسلسلاتهم تحقق التريند.

وأكد أن النجوم يحاولون من خلال التريند عمل دعاية كبيرة لمسلسلاتهم، لأن النجاح يقاس حاليا بمدى درجة تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع العمل .

وأوضح أن هذا النجاح ليس حقيقيا والعمل الناجح معروف لدى المشاهدين وكذلك من يفشل ولايجذب الجمهور معروف.