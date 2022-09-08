«التريبة والتعليم» تحسم الجدل حلول شائعة تأجيل الدراسة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل الدراسة 2022، مؤكدة أن الدراسة حضورية في المدارس ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا كاستمرار أعمال التعقيم للفصول وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة، فضلاً عن متابعة تلقي الفئة المستهدفة للقاح كورونا بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان.

بوابة “المال نيوز” تستعرض تفاصيل حقيقة تأجيل الدراسة 2022..

حقيقة تأجيل الدراسة 2022.. منتظمة وحضورية في المدارس

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الدراسة منتظمة وحضورية في المدارس وتأجيلها قرار يعود للجنة العليا لأزمة كورونا، لافتة إلى أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية التي تتيح للطلاب التعرف على فهم مخرجات التعلم في المقرر الدراسي والتدريب على نمط الأسئلة الجديد الذي يركز على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.

وقرر الدكتور، رضا حجازي، وزير التربية، والتعليم الفني، تأجيل بدء الدراسة في مصر، على أن تكون 1 أكتوبر بداية العام الدراسي الجديد و18 سبتمبر للمدارس الدولية.

حقيقة تأجيل الدراسة 2022.. الكتب المدرسية بجميع المراحل التعليمية

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

ووفقا لما تم الإعلان عنه، فلن يتم تأجيل الدراسة في مصر، ومن المتوقع أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 في تاريخ 2022/10/1 وأن تأجيل الدراسة في مصر لا أساس له من الصحة، حيث أكدت الوزارة الآتي:

● لا نية لتأجيل الدراسة وأن مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر بدأت في إعداد وإعادة إنشاء المدارس.

● كافة الكتب المدرسية بجميع المراحل التعليمية تعود مع بداية العام الدراسي.

● بدأت في أعداد المدارس، وصيانتها لمرة أخرى، حيث تصل جميع الكتب الدراسية لكافة الفصول التعليمية إلى المديرية.

● كما يتم تقييم المدارس، وتطهيرها كجزء من الإجراءات الوقائية.

حقيقة تأجيل الدراسة.. شائعات داخل مصر

يبدأ حوالي 23 مليون طالب بجميع مراحل التعليم في العام الدراسي الجديد 2023، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير محتوى تعليمي جيد لكافة الطلاب من أجل الارتقاء بمستوى تعليمي جيد، حيث أضاف الوزير أنه قد تكون بعض الآليات تحتاج إلى مراجعة، وأن التطوير يهدف إلى استراتيجية جديدة، كما أنهم مستعدون لتلقي أي شكاوي، أو اقتراحات من الطلاب والمعلمين وأساتذة الجامعات، مشيرًا أن الوزارة ستتلقى المقترحات عبر موقع الوزارة الرسمي.

وقرر وزير التربية والتعليم أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس الدولية.

موعد بدء الدراسة 2023 في الجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد بالجامعات 2022-2023، اعتبار من السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “التعليم العالي سيبدأ 1 أكتوبر، وحفاظا على الأسرة المصرية لو طالعة في مصيف ولا أي حاجة، قررنا إن الموعد يبقى أول أكتوبر عشان منعملش تشتيت، وتم التنسيق مع الأزهر أيضًا، وأضاف: كل ولي أمر عايز ابنه يتعلم بشكل كويس، ويفكر بشكل عاقل، فيه أمور مهمة لصالح ولادنا”، مؤكدًا استمرار عملية تطوير التعليم”.