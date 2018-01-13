الترياق: نستهدف زيادة صادراتنا إلى 3 ملايين دولار

أحمد عوضأكد بيشوي ترياق، مدير عام مجموعة مصانع الترياق، المتخصصة في إنتاج الردياتير وأجزاء من مكونات السيارات، أن المجموعة تستهدف زيادة حجم صادراتها لتصل إلى 3 ملايين دولار بنهاية العام الحالي، من خلال زيادة حجم الكميات الموردة من مكونات إنتاج شرائح "البيك - أب"، خاصة مصانع السيارات اﻷفريقية، إضاف

أحمد عوض



أكد بيشوي ترياق، مدير عام مجموعة مصانع الترياق، المتخصصة في إنتاج الردياتير وأجزاء من مكونات السيارات، أن المجموعة تستهدف زيادة حجم صادراتها لتصل إلى 3 ملايين دولار بنهاية العام الحالي، من خلال زيادة حجم الكميات الموردة من مكونات إنتاج شرائح “البيك – أب”، خاصة مصانع السيارات اﻷفريقية، إضافة إلى مضاعفة حجم الكميات المصدرة من قطع الغيار لمنطقة الشرق اﻷوسط.

وكشف لـ”المال”، عن سعي المجموعة لافتتاح خط إنتاج جديد لتجميع أجزاء من الصاج الخاصة بطرازات شيفروليه أوبترا الجديدة بنهاية مارس المقبل، مؤكداً أن استراتيجية “الترياق” ترتكز على زيادة معدلات الإنتاج بمصانعها، رغم التحديات واﻷزمات التي تواجه القطاع.

وأشار إلى أن أنه يوجد عدد من المشروعات التوسعية مع عدد من مصانع السيارات “نيسان وجنرال موتورز والهيئة العربية للتصنيع”؛ لا تزال متوقفة حتى الآن؛ بسبب غياب الرؤية داخل سوق السيارات وزيادة اﻷسعار، الذى انعكس بانخفاض المبيعات، موضحا أن الطاقة الإنتاجة لمصانع السيارات شهدت انخفاضًا وهو ما انعكس على معدلات الإنتاج بمصانع الصناعات المغذية بالتراجع.

وحول مشروع تصدير المكونات المحلية – لمصانع فولكس فاجن” VW”، أكد أن مشروع التصدير لم يدخل حيز التنفيذ حتي الآن، موضحا أن رابطة الصناعات المغذية للسيارات هي التي تتولى المفاوضات مع الجانب اﻷلماني لإحياء المشروع مرة أخرى.

وتعتبر مجموعة مصانع الترياق واحدة من الشركات التى تعمل على تصدير منتجاتها إلى اﻷسواق العربية واﻷفريقية، بخلاف تغذية خطوط إنتاج عدد من مصانع السيارات المحلية وهي جنرال موتورز ونيسان وهيونداي.