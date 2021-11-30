الترويج لطرح أبو قير للأسمدة «أونلاين» ودراسة تطورات «أوميكرون» على الموعد

علمت «المال» أن فريق إدارة طرح حصة من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة جهز خطة ترويج واسعة ليتم تنفيذها «أونلاين» عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن صعوبة السفر من أهم العوائق التى واجهت طروحات عديدة فى الفترة الماضية لبعض الكيانات المدرجة فى البرنامج الحكومى.

وأكدت المصادر أن بنكى الاستثمار «سى آى كابيتال» و«رينيسانس كابيتال» المكلفان بإدارة الطرح يعتزمان الترويج فى عدد من دول الخليج «الإمارات والسعودية والكويت»، إلى جانب دول أوروبا وإنجلترا وأمريكا.

وقالت إن الحصة المنتظر طرحها تتراوح بين %15-10 وأن خطة الترويج لها تعتمد بشكل أساسى على النظام الإلكترونى عبر تقنية «فيديو كونفرانس» للعملاء والصناديق والمؤسسات المالية المختلفة.

وأوضحت أن نجاح الترويج للطرح الأولى لشركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية عن طريق «الأون لاين» شجع فريق الترويج على تكرار التجربة فى اكتتاب أبو قير للأسمدة.

يذكر أن ثلاثة بنوك استثمار تولت فى وقت سابق إدارة طرح «إى فاينانس» وهى: «رنيسانس كابيتال إيجيبت»، «سى آى كابيتال»، «الأهلى فاروس».

وأشارت المصادر إلى أن فريق الترويج لطرح شركة أبو قير لايزال ملتزما بضوابط الطروحات الحكومية التى أصدرها مجلس الوزراء فى 2019 والتى حددت طريقة تسعير الطرح لأسهم الشركات الحكومية المقيدة بواقع %10 أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ التعاقد مع بنوك الاستثمار المروجة لها.

وأوضحت أن فريق الترويج يبحث بشكل دقيق الظروف المحيطة بالأسواق المالية خاصة فيما يتعلق بمتحور فيروس كورونا المستجد «أوميكرون» ومدى تأثيره على توقيت الطرح.

فى سياق متصل، أكدت المصادر أن شركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى، تعتزم الاحتفاظ بحصتها فى شركة أبو قير للأسمدة ، ولن تبيع أيا من أسهمها فى الطرح المرتقب.

ويتوزع هيكل ملكية “أبو قير للأسمدة بين؛ بنك الاستثمار القومى، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلى كابيتال القابضة.

كما يضم الهيكل، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بنك ناصر الاجتماعى، مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، كيما، اتحاد العاملين بالشركة، إضافة إلى الأسهم الحرة فى البورصة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة أبو قير للأسمدة ارتفاع أرباحها بنسبة %88 خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، لتصل إلى 1.289 مليار جنيه، مقابل 686.5 مليون جنيه ربح خلال الفترة المقارنة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 2.655 مليار جنيه، مقارنة مع 1.748 مليار جنيه خلال الربع المماثل.