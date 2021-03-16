الترجي يحقق فوزًا تاريخيًا على الزمالك في القاهرة ويعقد مهمته في الصعود

نجح الترجي التونسي في تحقيق أول انتصار له في تاريخه على الزمالك بالقاهرة، بعد أن فاز عليه بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. سجل هدف…

نجح الترجي التونسي في تحقيق أول انتصار له في تاريخه على الزمالك بالقاهرة، بعد أن فاز عليه بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد حمدو الهوني بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الترجي التونسي إلى 10 نقاط، ويضمن تأهله الرسمي إلى دور ربع النهائي، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين.

ويحتاج الزمالك لتحقيق فوزًا على مولودية الجزائر في ملعب الأخير، مع الانتصار أيضًا على تونجيث السنغالي في القاهرة، وانتظار سقوط مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة.