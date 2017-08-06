الترجي بطلا للعرب بتغلبه على الفيصلي

– أبناء باب سويقه حصدوا الذهب و2.5 مليون دولار.. و600 ألف للنشامى



على المصرى



توج الترجى الرياضى التونسى، بلقب البطولة العربية للأندية، بتغلبه على الفيصلى الأردنى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على ستاد الإسكندرية، وإدارها تحكيما الدولى المصرى إبراهيم نور الدين، وعاونه مواطنه أيمن دجيش مساعد حكم أول، والمغربي رضوان عشيق مساعد ثان، فيما كان الجزائري مهدي عسير حكماً رابعا.



وحضر المباراة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، والجزائرى محمد روراوة رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعلى العايد سفير المملكة الأردنية بمصر، وحمدى المهذب رئيس نادى الترجي، والشيخ سلطان العدوان رئيس نادى الفيصلي، ونحو 5 آلاف مشجع من جماهير الفريقين.



وحصل الترجى التونسى، على المركز الأول والميدالية الذهبية، بالإضافة لجائزة مالية قدرها 2.5 مليون دولار، فيما حصد الفيصلى الأردنى، المركز الثانى والميدالية الفضيه، و600 ألف دولار، قيمة الحصول على وصافة البطولة.



وتفوق المخضرم التونسى، فوزى البنزرتى، المدير الفنى للترجى، على الشاب الطموح، المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، نظيره فى الفيصلى، ليتوج الترجى باللقب الثالث فى تاريخه من البطولة العربية، والسادسة للأندية التونسية، بعد عامى 1993 و2009، فيما أصبح المخضرم فوزى البنزرتى، أول مدرب عربى يحصل على لقب البطولة 3 مرات، فيما فشل الفيصلى، فى الفوز بالمسابقة للمرة الأولى فى تاريخه وفى تاريخ الأردن.



هيمن الترجى على مجريات الشوط الاول، ومرت الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء، عبارة عن جس نبض بين الفريقين، ولم يرغب كلا المديرين الفيين، فى المجازفة الهجومية، خوفا من دخول مرماهم أهداف من هجمات مرتدة.



وكانت البداية فى الدقيقة 19، عندما أرتقى فوسيني كوليبالي مهاجم الترجي، لمقابلة ركلة ركنية، ولكن كرته مرت فوق القائم بقليل، وأنقذ معز بن شريفية حارس مرمى الترجي، فريقه من من هدف مؤكد من رأسية للوكاس مهاجم الفيصلي، فى الدقيقة 23.



وبعدها بدقيقة واحدة، أضاع هيثم الجويني، فرصة وضع الترجى فى المقدمة، بعدما قابل كرة عرضية بقدمه، ضعيفة بجوار مرمى حارس الفيصلي، وحارسه معتز ياسين، ولم تكن هناك خطورة تذكر على المرميين، قبل أن يطلق نور الدين، صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.



دخل الفريقين الشوط الثانى من اللقاء، بحثا عن هدف يقربهما من اقتناص اللقب، وأضاع غيلان الشعلاني، لاعب الترجى، فرصة منح التوانسة فرصة التقدم، عندما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء، بتمريرة من فوسيني كوليبالي، يسددها بجوار القائم.



وفى الدقيقة 46، سدد سعد بقير من خارج منطقة الجزاء، بقدمه اليسرى على يسار معتز ياسين، لتسكن شباك الفيصلي، معلنا عن هدف التقدم للترجي، وفى الدقيقة 54، ومن ضربة حرة مباشرة، وضع بقير الهدف الثانى له ولفريقه، سكنت مرمى الفيصلى، ولم يستطع معتز ياسين التعامل معها.



وأضاع لوكاس مهاجم الفيصلى، فرصة العودة للقاء، فى الدقيقة 70، بعدما سدد الكرة برأسة بغرابة شديدة، فوق العارضة، قبل أن يقلص أكرم الزوى، النتيجة بالهدف الأول للفيصل، فى الدقيقة 72، بعدما تمريرة رائعة من يوسف الرواشدة، لم يجد صعوبة فى أيداعها بمرمى معز بن شريفية.



وهيأ الزوى كرة رائعة بصدره، فى الدقيقة 76، لخليل بن عطيه، الذى سدد الكرة بيمناه، تمر بجوار القائم الأيمن، ورفض بن عطيه أن يخرج فريقه مهزوما فى الوقت الأصلى، بعدما سجل هدف التعادل فى الدقيقة 88، برأسية رائعة من عرضية نموذجية ليوسف الرواشدة، فشل بن شريفية فى التعامل معها، لتسكن شباكه.



وكاد هيثم الجوينى أن يخطف الكأس فى الدقيقة 89، بعدما قابل الكرة العرضية، برأسة وتمر أعلى العارضة بقليل، ومرت دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع دون جديد، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليحتكما للوقت الأضافى.



وأضاع خليل شمام فرصة خطف اللقاء والكأس، بعدما توغل فى منطقة جزاء الفيصلى، وسدد كرة قوية أرضية، مرت بجوار القائم الأيسر، لمعتز ياسين حارس الفيصلى، ولم يستطع مهاجمى الترجى، اللحاق بالكرة وإيداعها فى المرمى.



وكثف الترجى هجماته لحسم اللقب، وسدد فرانك كوم كرة من داخل منطقة الجزاء، فى الدقيقة 98، أمسكها معتز ياسين بسهولة، وأعقبها تسديدة أخرى من هيثم الجوينى مرت فوق المرمى.



وتحقق للترجى ما أراد فى الدقيقة 102، بعدما مرر فرانك كوم، الكرة إلى شمس الدين الزوادى، ولم يجد صعوبة فى أيداعها بالمرمى، وأعترض لاعبو الفيصلى بقوة على إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، بداعى عدم إيقافه للقاء، نظرا لإصابة إبراهيم دلدوم، ولعدم أحتسابه لتسلل على فرانك كوم لاعب الترجى.



وتدخل الأمن لمنع الأعتداء على الحكم المصرى، بعدما حاول أحد إداريى الفيصلى الأردنى، الأعتداء على حكم المباراة، وتوقفت المباراة لبضع دقائق، قبل أن تستأنف مرة أخرى، ويحتسب نور الدين خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع عن الشوط الإضافى الأول.



وكاد بهاء عبد الرحمن قائد الفيصلى، أن يتعادل لفريق، فى الدقيقة 104، من ركلة حرة مباشرة سددها قوية، مرت بجوار القائم الأيمن لمعز بن شريفية حارس الترجى، ومرت دقائق الشوط الأضافى الرابع دون جديد، سوى هجوم أردنى للبحث عن التعادل، ودفاع تونسى محكم للحفاظ على النتيجة، ليطلق إبراهيم نور الدين، صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وعقب نهاية اللقاء، حاول لاعبو الفيصلى وجهازهم الفنى، الأعتداء على الحكم المصرى الذى إدار اللقاء، ولكن الأمن تدخل لأحتواء الموقف، وخرج إبراهيم نور الدين، فى حراسة أمنية مشددة.