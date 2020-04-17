الترجي التونسي ينفي إقالة معين الشعباني من تدريب الفريق

لم يفكر النادي قط في القيام باتصالات مع أي مدرب سواء كان أجنبيا أو تونسيا

أصدر نادي الترجي التونسي بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة قرار النادي بشأن إقالة معين الشعباني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، من منصبه خلال الفترة الحالية.

وجاء بيان الترجي التونسي كالتالي:

في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها تونس مثل سائر بلدان العالم فإن تركيز الترجي الرياضي التونسي منصب على سلامة لاعبيه في كل الفروع ومختلف الأصناف

لم يفكر النادي قط في القيام باتصالات مع أي مدرب سواء كان أجنبيا أو تونسيا

على هذا الأساس يعلم الترجي الرياضي التونسي الرأي العام الرياضي وفي مقدمته أنصاره الأعزاء أن الأخبار الرائجة في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة وأن الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم ساهر على البرنامج التأهيلي للاعبين في فترة الحجر الصحي الشامل من أجل تمكينهم من المحافظة على لياقتهم البدنية