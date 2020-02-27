رياضة

الترجي التونسي: انتظروا ردة الفعل أمام الزمالك في استاد القاهرة

في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة
إسلام مصطفى 8:03 م, الخميس, 27 فبراير 20 8:03 م, الخميس, 27 فبراير 20

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أكد مجدي تراوري، مساعد المدير الفني للترجي التونسي، أن الفريق ستكون له ردة فعل قوية خلال مباراة الغد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي.

ويستضيف الزمالك منافسه الترجي، غدًا الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد فاز على الترجي التونسي، في الدوحة، بثلاثية نظيفة، توّج بها بلقب السوبر الأفريقي.

وقال تراوري، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «رد فعلنا ستكون قوية وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب».

وأضاف: «نأمل في عدم تكرار الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة السوبر، الزمالك يملك اللاعبين الذين لديهم القدرة على إلحاق الضرر بنا».

وتابع: «الزمالك ليس فريقا سهلا على الإطلاق، ولكننا نسعى للحفاظ على لقبنا».

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بقلم إسلام مصطفى

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