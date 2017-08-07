الترجى والفيصلى يسيطران على منتخب البطولة العربية

على المصرى سيطر لاعبو الترجى الرياضى التونسى، والفيصلى الأردنى، على منتخب البطولة العربية، التى أقيمت فى مصر، خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 6 أغسطس، وأقيمت فى القاهرة والإسكندرية، وشهدت تتويج أبناء باب زويلة، باللقب، وخطف الـ2.5 مليون دولار، بعد الفوز على النشامى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى

على المصرى

سيطر لاعبو الترجى الرياضى التونسى، والفيصلى الأردنى، على منتخب البطولة العربية، التى أقيمت فى مصر، خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 6 أغسطس، وأقيمت فى القاهرة والإسكندرية، وشهدت تتويج أبناء باب زويلة، باللقب، وخطف الـ2.5 مليون دولار، بعد الفوز على النشامى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى استاد الإسكندرية، بعد وقت إضافى.





وتم اختيار خمسة لاعبين من الفيصلى “الحارس معتز ياسين وعدي زهران ودومينيك ويوسف الرواشدة وأكرم الزوى”، وأربعة من الترجى “خليل شمام وعلى المشانى وغيلان شعلالى وأنيس البدرى”، ولاعبين من الفتح “أيوب سكومة ومحمد فوزير”.

وأقيمت 21 مباراة على مدار البطولة، انتهت منها بفوز أحد الفريقين، وحسم التعادل خمس مواجهات، وشهدت البطولة تسجيل 56 هدفًا، بواقع 2.66 هدف فى المباراة الواحدة، وأشهر حكام البطولة 102 كارت أصفر، و12 كارتًا أحمر.

من جانب آخر قرر اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إعداد مذكرة وتقديمها للاتحاد العربي، تتضمن كل الاعتداءات التي حدثت على نور الدين، أثناء إدارته للقاء، من أجل التحقيق فيها، وينتظر مجلس الجبلاية تقرير الحكم بواقعة الاعتداء عليه؛ حتى يتم إرفاقها في المذكرة التي تُوجه للاتحاد العربي.

ومن المنتظر أن يوقع الاتحاد العربى لكرة القدم عقوبات على لاعبى وإداريى الفيصلى، بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها المباراة النهائية، والاعتداء على حكَم اللقاء المصرى إبراهيم نور الدين، وتنص لائحة العقوبات المنتظرة، وفقًا للوائح التي تم وضعها من بداية البطولة كالتالي:

أولاً: غرامة 1000 دولار على الجماهير بسبب الهتافات ضد حكم المباراة.

ثانيًا: نزول جماهير أي فريق أرض الملعب غرامة 5000 دولار، بالإضافة إلى غرامة أخرى بقيمة التلفيات التي حدثت.

ثالثًا: تعدي أي لاعب على حكم المباراة يتم توقيع غرامة قدرها 1500 دولار، إضافة إلى إيقاف اللاعب لمدة عام أو أكثر.

رابعًا: الضرب من جانب الإداريين أو المدربين ضد حكم المباراة يتم توقيع غرامة قدرها 1500 دولار.

وهناك اتجاه داخل اللجنة المنظمة للبطولة لتحويل أحداث المباراة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد العربي، وستنظر اللجنة في تقرير حكم المباراة، وكذلك المراقب، من أجل إصدار قرار صائب في هذا الصدد، حيث ستعقد اجتماعًا خلال ساعات.