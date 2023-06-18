الترجمان: مرحلة ما بعد الطروحات فارقة في جذب الاستثمار

أكد سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق أن مرحلة ما بعد الطروحات فارقة في جذب الاستثمار .

جاء ذلك خلال مداخلة برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، وذلك توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، لتكون مستشاراً للحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وقال: “المؤسسة لديها خبرة طويلة في السوق المصري وبرامج الخصخصة على مستوى العالم وبقاله فترة طويلة في الاسواق الناشئة ووجوده يساعده”.



وأضاف: “مؤسسة التمويل الدولية دائماً دورها يكون المحرك لمشروعات كبري في إطار الخصخصة أو الدخول في مشروعات ثم بعد نضجها يتخارج منها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وهو دور كبير على مستوى الاقتصاديات وعلى صعيد العالم”.

وتابع: “أعتقد أنه من الضروري أن يكون دور المؤسسة أكبر في مرحلة مابعد الطروحات حيث لابد أن يكون هناك سياسات تساعد على نجاح تلك الطروحات لأن عملية البيع ليست هدفاً في حد ذاتها ولكن مرحلة مابعد الطروحات”.



وأكد أنه “بعد الطروحات هي مرحلة هامة لانها تسهم في جذب الاستثمارات وتسهم في تحريك القطاع الخاص ومن الطبيعي نحتاج لسياست لتحريك هذا الطرح”.

وكان الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.