الترجمان: صرف 20% من رأسمال صندوق الرياضة قبل الاستثمار

على المصري وشريف عمر وسيد بدر: قال سامح الترجمان، رئيس شركة بلتون، إن إدارة صندوق الرياضة الخيري الأول، اتفقت مع وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية على صرف 20% من رأسمال الصندوق في دعم الرياضة حتى لا ننتظر عائد الاستثمار بعد عام. وأوضح الترجمان خلال مؤتمر إطلاق الصندوق، أن هناك لجنة مشتركة بين

على المصري وشريف عمر وسيد بدر:

قال سامح الترجمان، رئيس شركة بلتون، إن إدارة صندوق الرياضة الخيري الأول، اتفقت مع وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية على صرف 20% من رأسمال الصندوق في دعم الرياضة حتى لا ننتظر عائد الاستثمار بعد عام.

وأوضح الترجمان خلال مؤتمر إطلاق الصندوق، أن هناك لجنة مشتركة بين اللجنة الأوليمبية إدارة الصندوق لتحديد اللاعبين الذين سيتم الإنفاق عليهم، موضحا أن للصندوق عضوين منتدبين، سوزان حمدي عضو منتدب للجانب المالي، وشريف أمين للجانب الرياضي.

وأكد محمد الأتربي، رئيس الصندوق، أن أموال الصندوق لن يتم صرفها بالكامل لكنها ستستثمر لتحقق عوائد جيدة يتم الإنفاق منه على الأنشطة الرياضية التي تخرج هذه الأموال.