«الترجمان جروب» تضع خطة للتحول نحو الربحية فى السنوات المقبلة

وضعت شركة الترجمان جروب خطة مستقبلية لوقف نزيف الخسائر الذى تعانى منه الشركة على مدار الفترة الماضية والتحول للربحية فى السنوات المقبلة، وفقا لمصادر مطلعة.

وأضافت أن الشركة حققت خلال العام المالى 2021 صافى ربح قرابة 1.4 مليون جنيه، مقابل خسائر تكبدتها فى 2020 قدرها 511 ألف جنيه، لافتة إلى أنها تستهدف تجهيز جراج القاهرة البرى فى منطقة وسط البلد، وإعادة تشغيله بشكل أفضل وتطويره بما يحقق تعظيم الإيرادات، عبر رفع كفاءة الأجهزة الكهروميكانيكية وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 11.2 مليون جنيه، بتمويل من المساهمين.

يشارك فى شركة الترجمان جروب كل من الشركة القابضة للنقل البحرى بنسبة %31.6، والنصر العامة للمقاولات بنسبة %15.7، ودمياط، وبورسعيد، والإسكندرية لتداول الحاويات والقناة للتوكيلات الملاحية، بنسبة لكل منها تصل إلى %6.5، فضلا عن مساهمة شركات شرق الدلتا للنقل والسياحة، وأتوبيس غرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة بنسبة %5.2 لكل منها، والأهرام للاستثمار وأخبار مصر للاستثمار والاتحاد العربى للنقل بنسبة %3 لكل منها، إضافة الى مساهمة رشاد عثمان بنسبة %1.

وكان قد تم افتتاح جراج الترجمان عام 2009 بمنطقة الترجمان وسط القاهرة، بنظام حق الانتفاع «B.O.T» لمدة 32 عامًا باستثمارات 280 مليون جنيه.

وكان من المقرر أن يتم تخصيص 50 موقف انتظار سيارات تاكسى العاصمة بالجراج، والذى يقع على مساحة 52 ألف متر مربع ويتسع لـ2700 سيارة و60 أتوبيس نقل عام، تخدم جميع أنحاء الجمهورية.

كما يحتوى الجراج على دورين جراجات ودورين مراكز تجارية ودور عرض سينما تتسع لـ800 متفرج، ومطاعم ومسجد ودار مناسبات، مشيرًا إلى أن الجراج يتميز بوجود شاشات إلكترونية توضع فى أماكن انتظار الأتوبيس، وأخرى بصالة حجز تذاكر السفر للركاب، وهو مزود بأحدث الأنظمة لنقل أمتعة الركاب عند السفر أو الوصول باستخدام العربات الخاصة بذلك، كما هو متبع بمطار القاهرة الدولى.