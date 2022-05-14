«التربية والتعليم» : 99.7% من طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحانات الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حصيلة ثاني أيام امتحانات الصف الأول الثانوي لنهاية العام الدراسي 2021-2022.

وقالت الوزارة إن طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا اليوم، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

ونوهت التعليم إلي ان نسبة أداء امتحان الكيمياء (في الفترة الصباحية) بلغت 99.7%، حيث حضر اليوم الامتحان 570 ألفا و766 طالبًا.

وذلك من إجمالي مستهدف 573 ألف و509 طالب، على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2743 طالبا.

كما بلغت نسبة أداء امتحان الجغرافيا (في الفترة الصباحية) 99.7%، حيث حضر اليوم الامتحان 570 ألفا و883 طالبا.

وذلك من إجمالي مستهدف 573 ألفا و509 طلاب، على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2626 طالبا.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022 الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ حسب الجدول المعلن سابقًا.