«التربية والتعليم»: 99.6% من طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حصيلة اليوم الأول من امتحانات الصف الأول الثانوي لنهاية العام الدراسي 2021-2022.

وأشارت الوزارة إلى تمكن 568 ألفا و31 طالبا بالصف الأول الثانوي، اليوم، من أداء امتحان مادة اللغة العربية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، وذلك في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

ونوهت الوزارة إلى أن نسبة أداء امتحان اللغة العربية (في الفترة الصباحية) بلغت 99.6%، حيث حضر اليوم الامتحان 569 ألفا و955 طالبا، من إجمالي مستهدف 573 ألفا و350 طالبا على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 3395.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم “عطل تقني”، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية.

وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 12 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية والتي تستمر حتي الخميس 26 مايو 2022.

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 14 مايو 2022 الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا حسب الجدول المعلن سابقًا.