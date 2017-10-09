التربية والتعليم توافق على مد التعاقد لـ53 معلما بديروط

ياسمين فوازوافقت وزارة التربية والتعليم على مد التعاقد لـ53 مدرسًا من السادة المعلمين والإخصائيين المساعدين الذين صدر قرار بفسخ التعاقد معهم لعدم استكمالهم إجراءات التعيين، وانتهاء المدة القانونية لهم، بإدارة أسيوط التعليمية.وأكد اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط، وعضو لجنة الدف

ياسمين فواز

وافقت وزارة التربية والتعليم على مد التعاقد لـ53 مدرسًا من السادة المعلمين والإخصائيين المساعدين الذين صدر قرار بفسخ التعاقد معهم لعدم استكمالهم إجراءات التعيين، وانتهاء المدة القانونية لهم، بإدارة أسيوط التعليمية.

وأكد اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه كان قد تقدم بطلب لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، يطالبه باستمرار التعاقد مع المعلمين والإخصائيين، والعودة إلى عملهم، وتم إخطار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمعرفة الوزارة لاتخاذ إجراءات عودتهم.

وأشار الجاحر إلى أن مسألة عودتهم للعمل مرة أخرى لحين إتمام إجراءات التعاقد استقر عليه رأي السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، مشيرًا بأنه تم تنفيذ رأي المستشار القانوني في كافة مديريات التربية والتعليم.