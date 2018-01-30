التربية والتعليم تنفي تأجيل الدراسة 14 يوما

متابعاتنفي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما نشرته إحدى الصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” التي تحمل اسم الوزير بشأن دراسة تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني لمدة 14 يوما.وأكد خيري ، اليوم الثلاثاء، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق

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نفي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما نشرته إحدى الصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” التي تحمل اسم الوزير بشأن دراسة تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني لمدة 14 يوما.

وأكد خيري ، اليوم الثلاثاء، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه جاري التعامل مع هذه الصفحة عن طريق الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحة، محذرا من التعامل مع مثل هذه الصفحات.

وأضاف أنه لا يوجد اي مبرر لتأخير بدء الدراسة، وأن جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات علي اتم استعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني.

