الترامادول يقود بريطانية للحبس 3 سنوات في مصر

خالد بدر الدين قال شاهد من رويترز إن محكمة مصرية عاقبت بريطانية بالسجن لثلاث سنوات اليوم الثلاثاء بعد إدانتها بحيازة وجلب أقراص الترامادول المخدرة إلى البلاد.وذكرت وكالة رويترز أن لورا بلامر التى تعمل في متجر من مدينة هال البريطانية وتبلغ من العمر 33 عاما تم إلقاء القبض عليها في أكتوبر الما

خالد بدر الدين

قال شاهد من رويترز إن محكمة مصرية عاقبت بريطانية بالسجن لثلاث سنوات اليوم الثلاثاء بعد إدانتها بحيازة وجلب أقراص الترامادول المخدرة إلى البلاد.

وذكرت وكالة رويترز أن لورا بلامر التى تعمل في متجر من مدينة هال البريطانية وتبلغ من العمر 33 عاما تم إلقاء القبض عليها في أكتوبر الماضى بعد أن عثرت الجمارك على أقراص الترامادول في حقيبتها أثناء وصولها لمطار الغردقة.

وقالت أسرتها لصحف بريطانية إنها اشترت الأقراص لصديقها المصري الذي يعيش في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.

وكان رجال الجمارك المصرية عثر مع سائحة بريطانية كانت تسعى لقضاء إجازتها فى إحدى المناطق الساحلية على قرابة 300 حبة مسكن محظور استخدامها فى مصر داخل حقيبتها عند وصولها إلى البلاد في 9 أكتوبر الماضي وزعمت أنها لزوجها المقيم في مصر والذي يعاني من آلام الظهر حسب ادعائها.

وأعربت الخارجية البريطانية عن دعم حكومة لندن للسيدة الموقوفة واتصلت لورا بوالدها وعلمت عائلتها أن لورا متهمة بتهريب مخدرات وتهددها عقوبة سجن لمدة تصل إلى 25 عاما بل أن أحد المحامين لوح بإمكانية صدور حكم إعدام بحقها وقال أهالي لورا الذين زاروها في السجن إن حالتها المعنوية سيئة.