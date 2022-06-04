«التراس» يجري محادثات مع وفود الشركات العالمية وكبار المستثمرين  باجتماعات البنك الإسلامي لعقد شراكات

أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع, أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة , بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل, تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه, مشيرا إلى أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” برفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية , فضلا عن تعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة.

جاء هذا خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع السنوي رقم (47) لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية , المنعقد في مدينة شرم الشيخ, وبمشاركة (57) دولة إسلامية تعكس المكانة البارزة لمصر ودورها المحوري الإقليمي والدولي.

في هذا الصدد, أعرب “التراس” عن تقديره لمجهودات الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, في تعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية , متمنيا التوفيق في أعمال فعاليات هذه الاجتماعات , والخروج باتفاقيات وعقود تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون المشترك , بما يحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل.

وأشار “التراس” إلى أن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن, حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في التعافي من تداعيات جائحة “كورونا” والآثار السلبية للتغيرات المناخية والصراع العالمي بين روسيا وأوكرانيا , لافتا إلى أن هذا الأمر يفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغا أكثر ابتكارًا في صنع القرار ووعيًا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجًا متوازنًا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الإقتصادية المستدامة الخضراء .

في هذا السياق , أوضح “التراس” أن الهيئة العربية للتصنيع تعد الآن أكبر ظهير صناعى لمصر وجميع الدول العربية والأفريقية وترحب بالدخول في شراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية, مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطة طموح لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ,بالشراكة مع كبري الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وذكر “التراس” أن رصيد العربية للتصنيع في هذا المجال يصعب حصره, مشيرا إلي نماذج لاتفاقيات وعقود تمت بالفعل في مجالات عديدة , ومنها مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مصنع كوابل ألياف ضوئية مع شركة بنية وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال , وأيضا نموذج ناجح من التعاون مع القطاع الخاص العربي وهي شركة “طلال أبو غزالة” في تصنيع وإنتاج الأجهزة الإلكترونية الدقيقة من الحواسب الشخصية وأجهزة التابلت والتليفون المحمول.

وأضاف أن هناك العديد من شركاء النجاح من القطاع الخاص , مشيرا إلي التعاون مع إحدى الشركات ومع أكاديمية البحث العلمي في تصميم وتصنيع وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي مصرية مائة في المائة , وقد تم اعتمادها في الجهات المختصة , وتوريدها إلي العديد من مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

كما أوضح “التراس” أن العربية للتصنيع اتجهت لتوطين صناعات حديثة بعد دراسات جدوي اقتصادية مستفيضة , ومنها صناعة إطارات المركبات بكافة الأنواع والاستخدامات وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان, حيث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات المركبات لتغطية مطالب السوق المصرية والتي تصل إلى 17 مليون إطار وبطاقة إنتاجية حتي 10 ملايين إطار /السنة وبمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية العالمية.

وأضاف أن هناك صناعة الإستانلس لجميع الأغراض الصناعية وذلك بالمنطقة الإقتصادية بالعين السخنة ,حيث مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ (الإستانلس ستيل) بالشرق الأوسط لإنتاج ألواح ستانلس ستيل المدرفلة علي البارد بطاقة 150 ألف طن سنويا(مرحلة أولي ) وعلي الساخن (كمرحلة ثانية) , لافتا أنه تم دراسة الجدوي السوقية للمشروع بواسطة بيت خبرة إنجليزي والتفاوض مع عدد من الشركات العالمية .

وذكر “التراس” أيضا صناعة ألواح الخشب المضغوط MDF من جريد ومخلفات النخيل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ,حيث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل (لأول مرة في العالم) وبطاقة إنتاجية تصل إلي (100) ألف متر مكعب سنويا في محافظة الوادي الجديد, حيث تتوفر أكثر من (2.4) مليون نخلة,مضيفا أنه قد تم الإنتهاء من التجارب التصنيعية بواسطة احدي الشركات الألمانية المتخصصة, التي توصلت لإمكانية إنتاج خشب MDF عالي الجودة وطبقا للمواصفات الأوروبية ,ومشيرا أن هذا المصنع من المشروعات التي تساهم في الحفاظ علي البيئة بإنتاج الأخشاب بدلا من التخلص من سعف النخيل بالحرق.

وفي سياق متصل , أجري “التراس” محادثات مكثفة مع العديد من وفود الشركات العالمية وكبار المستثمرين, مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لضخ المزيد من الإستثمارات والشراكات في هذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العربية والأفريقية.