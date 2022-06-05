التراخيص والبيروقراطية وغياب محفزات المستثمرين.. 3 أزمات واجهتها «جامع» أمام النواب

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، مطالب نيابية لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لحل الأزمات التي يعانيها القطاع ، وعلي رأسها عدم وجود إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي وبيوقراطية الاجراءات ، مطالبين بتشكيل لجنة لادارة الازمات لحل مشاكل القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع.

من جانبه ، انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اوضاع الصناعة في مصر ، مؤكدا ان لدينا 114 الف مصنع ، إلا أنه لم يقم بالتصدير منها سوي 25 % فقط ، وهو رقم يجب ان يستوقفنا.

واشار إمام إلا أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي كشف عن عدم استخدام هيئة التنمية الصناعية 66 % من مخصصاتها فقط ، مضيفا انه من الظلم تحميل الازمة لوزارة الصناعة فقط ، بل تتحملها هيئات ووزارات أخري ، مرجها السبب لكون الحكومة تعمل في جزر منعزلة.

كما ، طالب النائب محمد سليمان وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وزيرة الصناعة بالاهتمام بمدينة الجلود التي تم اطلاقها منذ سنوات باعتبارها من الصناعات الراسخة ، منتقدا صدور 16 رخصة تسجيل حتي الآن من أصل 300 مصنع بها.

وارجع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب السبب وراء ذلك إلى البيروقراطية الادارية التي يعاني منها مصانع مدينة الجلود ، داعيا الوزيرة للنظر الي الامر ومحاولة معالجته.

صناعة النواب يطالب بتشكيل لجنة لادارة الازمات للنهوض بالصناعة

و قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، ان القطاع الصناعي يعاني من مشاكل ضخمة ، مشيرا الي تأثير ازمة كورونا وتأثير الحرب الروسية الاوكرانية على القطاع الصناعي والاستثمار .

وأضاف ان لجنة الصناعة لها عدد من المطالب وبالفعل استجابت الوزيرة خلال لقاءات اللجنة بجزء من المطالب في حين ان هناك أجزاء أخري ليست في سلطة الوزيرة بل تتعلق بوزارات أخري .

وطالب معتز بتشكيل لجنة تسمي لجنة ادرة الازمات تضم كل من وزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة البيئة ووزارة الكهرباء ووزارة البترول نظرا لان هذه الوزارات متداخل ومتشابكة في بعض الاعمال ، موضحا ان الهدف من هذه اللجنة هو النهوض بالصناعة.

وشدد رئيس لجنة الصناعة علي أنه اذا كنا جاديين للصعود والنهوض بالصناعة يتم تشكيل لجنة ادارة الازمات والتي تضم عدد من الوزارات.

فيما ،وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، انتقادات للحكومة بسبب عدم وجود إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي، قائلا: أي مستثمر يحتاج عمل أي مشروع بيتعذب عذاب رهيب علشان يخلص الإجراءات.

وقال السلاب: “من سنتين محدش عارف يشتري أرض، ومفيش حد قادر يخلص الإجراءات”، متسائلا عن إجراءات تسهيل توفير مدخلات الإنتاج لصالح الصناعة المصرية.

وتابع النائب: هناك مشكلة كبيرة تواجه الصناعة المصرية “محدش عارف يشغل مكنته”، وهناك العديد من المشكلات وبينها أزمة الدولار.

وأكد أن هناك العديد من الشعارات عن زيادة الصادرات، إلا أنه لا توجد إرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، قائلا: نحتاج كل مؤسسات الدولة والوزارات لعمل محفزات حقيقية للنهوض بالصناعة التي ترتفع بالدولة وقت الأزمات.

و أكد النائب الوفدى أيمن محسب عضو مجلس النواب ، أن المصانع المتوقفة والعمالة المشردة أزمة حقيقية تواجه العديد من المستثمرين

وتسائل “محسب” فى عرضة لطلب الإحاطة المقدم منه حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق الصناعية بحضور وزيرة الصناعه “أين شعار صنع فى مصر” داخليا وخارجيا

وأوضح “محسب” اننا نعتمد فى “الأكل الشرب واللبس “على المنتجات الأجنبية وهناك جهتين هما هيئة التنمية الصناعية ,ومركز تحديث الصناعة من المفترض أنهما ذراع وزير الصناعة لتحقيق طفرة وتسهيل الإجراءالت للنهوض بالصناعة المصرية ,ولكن مايحدث وفقا للتقارير الرسمية يوجد من 8000 الى 8500 مصنع متوقف مما ادى الى تشريد عمالة وبطالة ليس لها أمل فى الحياة

وأشار”محسب” إلى وجود 5184مصنع متعثر ، وهي أرقام مفزعة وكان يجب أن يتم حل أزمة تلك المصانع لتساهم فى دفع الإقتصاد الوطنى .

وشدد “محسب” على ضرورة وضع استراتيجية لوجود منتج مصرى ينافس فى جميع دول العالم