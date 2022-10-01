التراجع يُهيمن على أداء الأسهم القيادية في بورصة مصر خلال شهر سبتمبر الماضي

هيمن التراجع الجماعي على أداء أبرز الأسهم القيادية في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي بقيادة “التجاري الدولي”.

وتراجع أداء سهم التجاري الدولي” بشكل واضح خلال تعاملات الشهر الماضي بنسبة 34.1% ليغلق عند 25.13 جنيه، كما هبط أداء سهم “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بنحو 1.6% ووصل 2.69 جنيه.

وعلى جانب أخر تراجع أداء سهم “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنسبة 2.5% ليسجل 13.69 جنيه، وبنحو 10% للمجموعة المالية – هيرميس ليصل السهم عند 11.52 جنيه .

كما هبط سهم مجموعة “طلعت مصطفى” بنسبة 4.5% ليصل 7.33 جنيه و مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنحو 3.2% عند 5.75 جنيه، ومدينة نصر بـ 8.5% عند 2.69 جنيه .

يُذكر أن الصعود الجماعي كان قد هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال أداء الربع الثالث من العام الجاري 2022، مع ارتفاع ملحوظ للقيمة السوقية بنحو 11% بقيمة 66 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 6.5% عند 9827 نقطة، وحقق نظيره السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة قفزة صعودية بنحو 31% ليصل 2250.5 نقطة، وأيضًا ارتفع أداء المؤشر المئوي “egx100” بنسبة 25% عند 3188 نقطة.