التراجع يُصيب أداء الأسهم القيادية في بورصة مصر خلال شهر إبريل

أصاب التراجع أداء الأسهم القيادية في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر إبريل الماضي بضغط عمليات جني الأرباح.

وتم رصد أداء حوالي 6 أسهم، وهبط سهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر بنحو 3% وأغلق عند 33.60 جنيه .

كما تراجع سهم شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنحو 1.3% عند 17.47 جنيه، وهبط “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية” بنسبة 53.3% ووصل 4.62 جنيه .

من جانبهُ تراجع سهم “هيرميس” بنسبة 3.8% ووصل 17 جنيه، وتراجع سهم “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” بنسبة 1.3% عند 5.75 جنيه .

فيما هبط سهم “الشرقية للدخان – إيسترن كومباني” بنسبة 10.3% وسجل 10.33 جنيه في اخر جلسة تداول بالشهر .

وكانت البورصة المصرية قد اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي اخر جلسة تداول بشهر ابريل على صعود جماعى لمؤشراتها؛ بدفع مشتريات عربية ومصرية وحجم تداولات 8.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 3.07% عند 11047 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.74%، ليسجل 1873 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.87% إلى 2851 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 8.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.