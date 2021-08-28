التراجع يُخيم على أداء شهادة إيداع «التجاري الدولي» بتعاملات الـ«gdr’s» الأسبوع الماضي

خيم التراجع الواضح على أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 21% وسجلت حوالي 2.98 دولار .

فيما ظلت باقي شهادات الإيداع الأخريات على ثبات سعري، إذ تداولت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند مستوى 2.90 دولار، و “هيرمس” عند 1.44 دولار، و “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 11125 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 17.5 مليار جنيه ليغلق عند 732.7 مليار جنيه.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.5% إلى 2952 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.1% إلى 3954 نقطة.