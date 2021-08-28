بورصة وشركات

التراجع يُخيم على أداء شهادة إيداع «التجاري الدولي» بتعاملات الـ«gdr’s» الأسبوع الماضي

لتُسجل 2.98 دولار
أسماء السيد 9:03 م, السبت, 28 أغسطس 21 9:03 م, السبت, 28 أغسطس 21

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خيم التراجع الواضح على أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 21% وسجلت حوالي  2.98 دولار .

فيما ظلت باقي شهادات الإيداع الأخريات على ثبات سعري، إذ تداولت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند مستوى 2.90 دولار، و “هيرمس” عند 1.44 دولار، و “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار .

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وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 11125 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 17.5 مليار جنيه ليغلق عند 732.7 مليار جنيه.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.5% إلى 2952 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.1% إلى 3954 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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