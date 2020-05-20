التراجع يهيمن على البورصة المصرية بضغط مبيعات الأجانب

هيمن التراجع على مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الأربعاء، تزامنًا مع قرب إجازة عيد الفطر، وبضغط من مبيعات الأجانب.

وهبط “egx30” المؤشر الرئيسي 1.47%، ليغلق عند 10205 نقاط، كما تراجع المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنسبة 1.04%، ليصل إلى 1128 نقطة، وهبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 1.33% ليغلق عند 1827 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم 547 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 25.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 478 ألف جنيه، أما الأجانب فسجّلوا صافي بيع بقيمة 25.8 مليون جنيه.

قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، إن الأداء الذي شهدته البورصة المصرية، خلال جلسة الأربعاء، طبيعي، في ظل قرب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتوقّع أن يسيطر الهدوء على تحركات البورصة، غدًا الخميس- آخِر جلسات الأسبوع والأخيرة في رمضان- لتصل إلى 10200 نقطة.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن تشهد البورصة تحركات عرضية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بين مستويات الدعم 10500، والمقاومة 10600 نقطة.

فيما توقّع هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دي لتداول الأوراق المالية، أن تتجه مؤشرات البورصة المصرية في جلسة غدٍ الخميس صوب 10200 نقطة، عقب كسر مستوى 10300 لأسفل.

وأضاف أن تلك التحركات تأتي مدفوعة بعدة عوامل، منها قرب قدوم إجازة عيد الفطر المبارك، واستمرار المشهد الحالي فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي واستمرار تداعيات كورونا.

فيما يتعلق بتحركات الأسهم بجلسة غدٍ الخميس، توقّع حسن تحرك “التجاري الدولي” عند 64 جنيهًا، موضحًا أن السهم يتحرك بشكل عام في نطاق عرضي ضيق بين 64 و65 جنيهًا، وكان السهم قد أنهى تعاملات الأربعاء عند 64 جنيهًا، متراجعًا 1%.

ورجّح تحرك سهم “هيرمس” بالقرب من 11.40 جنيه، موضحًا أنه حالَ تحرك السهم أدنى مستويات 11 جنيهًا يُنصح حينها بتفعيل عمليات جني الأرباح بشكل سريع، وكان السهم قد أغلق، مساء الأربعاء، عند 11 جنيهًا متراجعًا 1.5%، فيما رجّح تحرك سهم “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” بالقرب من 4.40 جنيه، ونصح بسرعة تفعيل عمليات جني الأرباح حال تحرك السهم أدنى مستويات 4 جنيهات.