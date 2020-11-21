بورصة وشركات

التراجع يهمين على أداء شهادات الإيداع في بورصة لندن خلال الأسبوع الماضي

بنسب تراوحت بين 2.5 إلي 7%
أسماء السيد 6:08 م, السبت, 21 نوفمبر 20 6:08 م, السبت, 21 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

هيمن التراجع على أداء أبرز شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” بتعاملات الأسبوع الماضي  بنسب تراوحت بين 2.5% إلي 7%.

واحتلت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” نسبة الهبوط الأكبر بنحو 7% وسجلت 0.12 دولار، فيما جاءت شهادة إيداع “هيرمس” في المرتبة الثانية بنسبة هبوط بلغت 6% وسجلت 1.50 دولار، وأخيرًا شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 2.5% عند 3.86 دولار .

اقرأ أيضا  خبراء : تألق حزمة من أسهم البورصة رغم الأداء العرضي للمؤشر الثلاثيني

يُذكر أن قيم التداولات الإجمالية بالسوق المحلية بلغت نحو 16.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول حوالي 2.5 مليار ورقة مالية منفذة على 254 الف عملية.

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي انتهت جلساته الخميس.


وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 10898 نقطة.

اقرأ أيضا  منها الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .. 24 توصية لمؤتمر مستقبل الإعلام

بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09% إلى 2010 ، ومؤشر “egx100ewi” الاوسع نطاقا بنسبة 0.88% إلى 2937 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع فى البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 383.7 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 10.6% من التداولات.

فيما فضل المستثمرين العرب الشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 6%، كما فضل المستثمرين المصريين الشراء أيضًا، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى صافي مشترياتهم.

اقرأ أيضا  البورصة تواصل صعودها المحدود بمنتصف تعاملات الإثنين
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

خبراء : تألق حزمة من أسهم البورصة رغم الأداء العرضي للمؤشر الثلاثيني

منى عبدالباري 6:28 م, السبت, 21 نوفمبر 20

منها الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .. 24 توصية لمؤتمر مستقبل الإعلام

مصطفى طلعت 5:28 م, السبت, 21 نوفمبر 20

المالية: 75% قفزة في تعاملات الأسهم والسندات بالبورصة سبتمبر الماضي

منى عبدالباري 4:02 م, السبت, 21 نوفمبر 20

توزيعات أرباح الشركات المدرجة بالبورصة المصرية في نوفمبر الأعلى منذ 7 أشهر

منى عبدالباري 2:06 م, السبت, 21 نوفمبر 20

أسهم العقارات تهيمن على 25% من تداولات البورصة المصرية في أسبوع

أسماء السيد 12:04 م, السبت, 21 نوفمبر 20

تداولات «النايلكس» تنخفض 54% بتعاملات الأسبوع الماضي

أسماء السيد 11:43 ص, السبت, 21 نوفمبر 20