التراجع يهمين على أداء شهادات الإيداع في بورصة لندن خلال الأسبوع الماضي

هيمن التراجع على أداء أبرز شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” بتعاملات الأسبوع الماضي بنسب تراوحت بين 2.5% إلي 7%.

واحتلت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” نسبة الهبوط الأكبر بنحو 7% وسجلت 0.12 دولار، فيما جاءت شهادة إيداع “هيرمس” في المرتبة الثانية بنسبة هبوط بلغت 6% وسجلت 1.50 دولار، وأخيرًا شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 2.5% عند 3.86 دولار .

يُذكر أن قيم التداولات الإجمالية بالسوق المحلية بلغت نحو 16.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول حوالي 2.5 مليار ورقة مالية منفذة على 254 الف عملية.

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي انتهت جلساته الخميس.



وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 10898 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09% إلى 2010 ، ومؤشر “egx100ewi” الاوسع نطاقا بنسبة 0.88% إلى 2937 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع فى البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 383.7 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 10.6% من التداولات.

فيما فضل المستثمرين العرب الشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 6%، كما فضل المستثمرين المصريين الشراء أيضًا، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى صافي مشترياتهم.